Dit zijn de oudste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1

Fernando Alonso mag dan de oudste coureur van de huidige coureurs in de Formule 1 zijn, hij is in de geschiedenis van de sport nog relatief jong. Er zijn namelijk nog zat coureurs geweest die op een oudere leeftijd actief waren in de Formule 1.

De oudste coureur was 55 jaar en negen maanden oud toen hij nog aan een race in F1 begon. Alonso staat momenteel 92ste in de lijst met oudste coureurs als hij tijdens de Grand Prix van Bahrein in maart begint aan een nieuw seizoen. De Spanjaard zou tien plaatsen kunnen stijgen aan het einde van het jaar, maar moet nog zeker door tot zijn 50ste wil hij de top 12 bereiken. Hoe ziet de top tien eruit?

1 - Louis Chiron - 55 jaar, negen maanden, 19 dagen

De oudste coureur die de Formule 1 ooit heeft gekend is de Monegask Louis Chiron. Hij was tussen 1950 en 1958 actief in de Formule 1, maar sloeg wel het seizoen 1952, 1954 en 1957 over. Chiron reed onder meer voor Maserati, Lancia en Scuderia Centro Sud. Zijn beste prestaties was een tiende plaats in het kampioenschap in 1950. zijn laatste race was op 55-jarige leeftijd, drie maanden voordat hij 56 werd.

2 - Philippe Étancelin - 55 jaar, zes maanden, acht dagen

Philippe Étancelin was drie maanden jonger dan Chiron toen hij zijn laatste F1-race reed. De Fransman reed tussen 1950 en 1952 in de Formule 1 en kwam uit voor onder meer Maserati en Talbot-Lago. Meer dan drie punten scoorde de Fransman echter niet, en op 55 jarige leeftijd nam hij afscheid van F1.

3 - Arthur Legat - 54 jaar, zeven maanden, 20 dagen

De Belg Arthur Legat was bijna een jaar jonger dan de twee coureurs hierboven toen hij zijn laatste F1-race reed. In 1952 en 1953 reed hij namens Veritas Meteor mee in de sport. Zijn beste resultaat was een dertiende plaats, maar lang was de Belg dus niet actief in de Formule 1. Op 54-jarige leeftijd ging hij, zonder punten in F1, met pensioen.

4 - Luigi Fagioli - 53 jaar, 22 dagen

Luigi Fagioli reed in 1950 en 1951 namens Alfa Romeo mee in de Formule 1 en was van de coureurs in dit artikel misschien wel het meest succesvol. De Italiaan won de Grand Prix van Frankrijk in 1951 en einde tijdens het seizoen 1950 derde met 24 punten. Op 53-jarige leeftijd nam hij afscheid van de raceklasse.

5 - Adolf Brudes - 52 jaar, negen maanden, 19 dagen

Adolf Brudes reed alleen in 1952 mee in de Formule 1 namens Veritas RS. De Duitser zou dat seizoen geen punten scoren en tijdens zijn thuisrace in Duitsland een DNF achter zijn naam krijgen. Na en seizoen besloot Brudes zich weer op andere raceklassen te focussen, zoals de 24 uur van Le Mans. Zijn laatste F1-race was op 52-jarige leeftijd.

6 - Hans Stuck - 52 jaar, acht maanden, 17 dagen

Hans Stuck, niet te verwarren met Hans-Joachim Stuck, was in 1951, 1952 en 1953 actief in de Formule 1. Dit deed hij namens BRM, Ferrari en AFM. Zijn beste resultaat was een veertiende plaats, maar punten scoren in F1 zou hij nooit doen. Hij nam op 52-jarige leeftijd afscheid van de sport.

7 - Bill Aston - 52 jaar, vier maanden, vijf dagen

Bill Aston reed alleen tijdens het seizoen 1952 in de Formule 1. Met zijn eigen chassis en de motor van Butterworth scoorde hij geen punten en viel hij uit tijdens de Grand Prix van Duitsland. Zijn laatste race, de Grand Prix van Italië, leverde geen eens kwalificatie op. Op 52-jarige leeftijd besloot Aston zich op andere raceklassen te focussen.

8 - Clemente Biondetti - 52 jaar, 18 dagen

Wie ook op 52-jarige leeftijd zijn laatste F1-race reed, was Clemente Biondetti. De Italiaan reed in 1950 namens Maserati en Ferrari in de Formule 1, maar scoorde geen punten. Na een jaar had hij wel genoeg gezien en besloot hij zich op onder meer de 24 uur van Le Mans te focussen.

9 - Louis Rosier - 50 jaar, drie maanden, zeven dagen

De Fransman Louis Rosier reed van alle coureurs in dit artikel het langst in de Formule 1. Tussen 1950 en 1956 reed Rosier mee, maar erg succesvol was hij niet. Vooral aan het begin van zijn F1-carriere ging het prima en scoorde hij namens Talbot-Lago 13 punten (vierde in het kampioenschap), maar daarna leverde de andere seizoenen maar vijf punten in totaal op. Rosier kwam naast Talbot-Lago onder meer uit voor Ferrari en Maserati voordat hij op 50-jarige leeftijd afscheid van de Formule 1 nam.

10 - Rudolf Schoeller - 50 jaar, drie maanden, vier dagen

Tot slot Rudolf Schoeller. De Zwitser was alleen in 1952 actief in de Formule 1, namens Ferrari. Hij kwalificeerde zich voor alle races, maar scoorde geen punten. De Grand Prix van Duitsland reed hij dat jaar niet uit, en na het seizoen 1952 was het gedaan met het F1-avontuur van Schoeller.

Alonso

Alonso zal flink zijn best moeten doen om in dit lijstje in de top tien te komen, maar in andere belangrijke statistieken staat hij er wel goed voor. Zo heeft hij de meeste races gereden (355) en staat hij ook in de top tien in meeste race achter elkaar gestart (176), de meeste races met dezelfde leverancier (170 namens Renault) en de meeste zeges (zevende met 32 zeges). Wil hij in de top tien komen van de oudste coureurs aller tijden, dan moet hij echter nog wel eventjes door. Alonso is nu 41 jaar en zou dus nog negen jaar door moeten racen om überhaupt de tiende plaats over te kunnen nemen. De kans dat dit gaat gebeuren lijkt klein.

