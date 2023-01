Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 januari 2023 14:41

Max Verstappen mag zich in 2023 gaan opmaken voor een ferme strijd om de wereldtitel met teamgenoot Sergio Pérez. Tenminste, als we de Mexicaan moeten geloven. Pérez denkt dat hij op dit moment in zijn carrière zijn beste vorm uit zijn loopbaan te pakken heeft en wil in het komende seizoen opnieuw een gooi doen naar de titel.

Pérez heeft zijn meest succesvolle seizoen in de Formule 1 uiteindelijk afgesloten met een - toch enigszins teleurstellende - derde plek. Het zag er allemaal erg rooskleurig uit voor de Mexicaan aan het begin van 2022. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel.

Meedoen om de titel

Uiteindelijk leek de RB18 steeds meer in de richting van Max Verstappen te worden ontwikkeld, terwijl de Mexicaan juist zo goed overweg kon met zijn bolide. Het leverde hem uiteindelijk een derde plek in het kampioenschap op, niet exact waar hij op gehoopt had. "Zeker begon het [2022] erg goed. We hadden een aantal betrouwbaarheidsproblemen op het begin, maar de dingen zagen er goed uit op het circuit zelf. We zaten vroeg in het seizoen bij de namen die konden vechten voor het wereldkampioenschap", vertelt hij aan Formula 1.

Klaar voor de strijd

Toch liep het uiteindelijk uit op een teleurstelling. "Ik had een paar slechte races die ervoor zorgden dat ik niet meer mee kon doen om het kampioenschap. Daar is werk aan de winkel met het team." Pérez is in ieder geval klaar om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. "Ik werk er constant aan. Veel zal afhangen van hoe comfortabel ik aan het begin van het seizoen met de auto zal zijn. Als Formule 1-coureurs werken we constant aan nieuwe uitdagingen. Op dit moment heb ik echter het gevoel dat ik op mijn best ben. Ik wil dat meenemen en dit jaar op een zeer hoog niveau beginnen", besluit hij.

