Jan Bolscher

Dinsdag 10 januari 2023 07:58 - Laatste update: 09:27

Jolyon Palmer is onder de indruk van de invalbeurt van Nyck de Vries tijdens de Grand Prix van Monza afgelopen jaar. De voormalig Formule 1-coureur noemt het "de beste individuele prestatie van 2022", en dat leverde hem uiteindelijk een zitje bij AlphaTauri op.

De Vries heeft zichzelf afgelopen seizoen een grote dienst gewezen door de kansen die hij aangereikt kreeg met twee handen te grijpen. De 27-jarige coureur maakte indruk met zijn opwachtingen tijdens meerdere eerste vrije trainingen, maar zette zichzelf defintief op de kaart bij de Formule 1-teams met zijn invalbeurt op Monza. De Vries werd halsoverkop opgeroepen door Williams ter vervanging van Alexander Albon. De Thai werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege een blindedarmontsteking en De Vries wist in een niet competitieve auto de negende plaats uit het vuur te slepen.

Meest opvallende prestatie

Op de website van de Formula 1 vertelt Palmer wie in zijn ogen de beste individuele prestatie van 2022 leverde: "Er zijn verschillende overwinningen van Verstappen die hier in aanmerking voor zouden komen: zijn fenomenale weekend op Imola of hoe hij het hele veld opdroogde op Spa. Maar ik ben voor het resultaat gegaan dat er voor mij het meest uitsprong van alle coureurs over een enkel raceweekend", klinkt het.

Kans gegrepen

De analist vervolgt: "Het is lastig voor een coureur om als reserve op het laatste moment in te stappen, helemaal als je een rookie bent, zoals De Vries was. Maar hij pakte de mogelijkheid met beide handen aan en daarmee werd hij een gewild eigendom voor veel teams." Met name het feit dat De Vries punten pakte in een niet competitieve auto maakte indruk op de Brit: "Oké, op Monza had de Williams wat snelheid. Maar tijdens een weekend midden in het seizoen instappen en zo'n performancelevel laten zien is fenomenaal."

