Onthulling auto's 2023: Naar welke auto kijk jij het meest uit?

Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 19:15 - Laatste update: 19:46

Het seizoen van de lanceringen van de F1-auto's voor 2023 begint volgende maand, en dat levert altijd mooie en verrassende beelden en foto's op. Naar welke lancering kijken jullie het meeste uit?

Op het moment van schrijven hebben vijf van de tien teams op de grid aangekondigd wanneer ze hun auto voor het eerst gaan tonen. Het is altijd een spannende tijd van het jaar met vroege verwachtingen die bijna uitsluitend gebaseerd zijn op het uiterlijk van de auto. Er is echter een waarschuwing, aangezien sommige teams er bijna zeker van zijn dat ze een showauto zullen gebruiken bij de onthulling. Hierbij tonen ze hun nieuwe livery terwijl ze ontwerpgeheimen verborgen houden. Dit was het geval voor een aantal teams, waaronder Red Bull, toen vorig jaar de eerste interpretaties van de geheel nieuwe technische reglementen werden onthuld.

2023

Op dit moment weten we dat AlphaTauri op zaterdag 11 februari als eerste hun auto voor 2023 uit de doeken gaat doen. De week daarna wordt het druk. Aston Martin opent op maandag 13 februari samen met McLaren het bal. Vervolgens is het een dag later, dinsdag 14 februari, de beurt aan Ferrari om hun nieuwe auto te tonen. Voor nu sluit Alpine op donderdag 16 februari af met hun onthulling. Van Mercedes, Red Bull Racing, Alfa Romeo, Haas en Williams is echter nog niet bekend wanneer hun auto voor het eerst getoond wordt. Dit zal de komende weken geopenbaard worden.

Met dit in gedachten: naar welk lancering van de 2023 F1-auto's kijk je het meest uit volgende maand? Laat het ons weten in de poll!