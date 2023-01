Brian Van Hinthum

Max Verstappen is in zijn vrije tijd graag bezig met het simracen. De Nederlandse coureur doet ook dit jaar met zijn geliefde Team Redline bijvoorbeeld weer mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Teambaas Atze Kerkhof legt uit hoe Verstappen tegenwoordig is uitgegroeid tot leider binnen het team, zelfs tijdens Formule 1-weekenden.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. De Nederlander deed vorig jaar al enkele keren mee aan online enduranceraces met de raceformatie, zo was hij actief in de virtuele races op Le Mans en Daytona.

Set-ups maken

Inmiddels is de 25-jarige coureur binnen Team Redline uitgegroeid tot een grote leider. Kerkhof legt op het YouTube-kanaal van Verstappen uit waar hem dat in zit. "Er zijn genoeg situaties geweest waarbij hij op een Formule 1-weekend was, zijn laptop en controller bij zich had en hij begon met coureurs uit het team helpen voor de competitie. Tijdens een Formule 1-weekend in zijn motorhome maakt hij dan een set-up voor de andere gasten. Hij zorgt heel goed voor het team. Het team omvat ook zijn vrienden. Hij staat constant in communicatie binnen het teamkanaal waar de coureurs en zijn vrienden in zitten. Dat is zijn comfortzone", vertelt de teambaas.

Vriendengroep

Volgens Kerkhof is het racen met zijn vrienden van Team Redline dan ook echt waar Verstappen zijn rust in vindt. "Waar in de Formule 1 iedereen aan hem trekt voor antwoorden en foto’s, is Team Redline zijn vriendengroep. Daar gaat het alleen om prestaties, daar houdt hij van. Hij is van een coureur uitgegroeid tot iemand die het team leiding geeft. Hij helpt graag andere coureurs. Dan hebben we het over simcoureurs die misschien achttien jaar oud zijn en Max nog nooit ontmoet hebben. Maar Max is dan tussen zijn sessies door bezig met een set-up voor hen te maken, zodat zij beter kunnen presteren. Dat is zeer typisch voor hem."

