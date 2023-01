McLaren onthult lanceerdatum op unieke wijze, Sainz ontsnapt aan straf in Dakar | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel deze vrijdag 6 januari misschien niet de meest spannende dag was qua nieuws op autosportgebied, viel er uiteraard wel weer genoeg te melden. Zo kwam McLaren op een ludieke wijze met de lanceerdatum van de nieuwe bolide voor Lando Norris en Oscar Piastri op de proppen. Ook was er uniek Dakar-nieuws, waar vader Carlos Sainz ternauwernood ontsnapte aan een straf nadat zoon Carlos Sainz junior hem een handje hielp.

Sainz senior ontsnapt aan straf in Dakar Rally na 'helpende hand' Sainz junior

Carlos Sainz senior is aan een straf van de wedstrijdleiding in de Dakar Rally ontsnapt nadat zoon Carlos Sainz junior een helpende hand bood tijdens reparatiewerkzaamheden. Dit is verboden volgens de reglementen. Sainz senior is met drie eindoverwinningen een veteraan als het aankomt op de Dakar Rally, maar toch was de Spanjaard bijna de boot ingegaan. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe Sainz en zijn co-piloot op vrijdag in Saoedi-Arabië stil komen te staan om reparatiewerkzaamheden aan de linker achterrem uit te voeren. Meer lezen? Klik hier!

Mogelijke coureurs voor het Formule 1-team van Andretti Cadillac

Andretti Global en General Motors hebben aangekondigd de handen ineen te willen slaan om samen de Formule 1 te betreden. Mochten de twee Amerikaanse partijen hierin slagen, zal er campagne gevoerd gaan worden onder de naam Andretti Cadillac. Welke coureurs hebben eventueel goede papieren voor een zitje? Meer lezen? Klik hier!

McLaren lijkt lanceerdatum nieuwe bolide op bijzondere wijze bekend te maken

Het team van McLaren lijkt met een verborgen hint in een foto die de renstal op vrijdag deelde via de socials de lanceerdatum van de gloednieuwe bolide onthuld te hebben. Zoals het er op de post naar uit ziet, gaat op maandag 13 februari het doek van de gloednieuwe bolide. Meer lezen? Klik hier!

Doornbos met onthulling: 'De beste auto die AlphaTauri ooit heeft gebouwd'

Nyck de Vries mag komend seizoen gaan debuteren in de Formule 1 en dat doet hij voor het team van AlphaTauri, vorig jaar teleurstellend negende in het wereldkampioenschap. Robert Doornbos denkt echter te weten dat De Vries-fans zich voor 2023 niet veel zorgen te hoeven maken om het materiaal. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen wil zich bij grootheden voegen, Mercedes terug aan de top? | Wat te verwachten F1 2023

De Formule 1 verkeert nog altijd in een diepe winterslaap, maar de start van een nieuw jaar in de koningsklasse kruipt langzaam maar zeker dichterbij. GPFans zet daarom op een rijtje wat er allemaal verwacht mag worden van het 2023-seizoen. Meer lezen? Klik hier!

