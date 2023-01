Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 januari 2023 15:40

Het team van McLaren lijkt met een verborgen hint in een foto die de renstal op vrijdag deelde via de socials de lanceerdatum van de gloednieuwe bolide onthuld te hebben. Zoals het er op de post naar uit ziet, gaat op maandag 13 februari het doek van de gloednieuwe bolide.

Steeds meer teams komen met een officiële aankondiging van de datum waarop de nieuwe wagen voor het 2023-seizoen getoond gaat worden aan de buitenwereld. De meest renstallen doen dat middels een officieel bericht via de gebruikelijke kanalen, maar het team van McLaren lijkt het dit jaar wat mysterieuzer aan te pakken. De Britse renstal heeft vrijdag een foto gepubliceerd waarop in eerste instantie niet veel te zien lijkt, maar wanneer je even goed kijkt tóch een hele bijzondere post-it onder een computerscherm kan zien.

Artikel gaat verder onder video

Lanceerdatum

Op de post-it vallen de woorden 'Launch deadline 13-02' te zien, waarmee men dus lijkt te impliceren dat op vrijdag 13 februari het doek van de gloednieuwe McLaren zal gaan, waarmee Oscar Piastri en Lando Norris zullen pogen om een aanval op de topteams te gaan wagen in het nieuwe seizoen. Toeval of niet, op het internet wordt er genoeg gespeculeerd over het bijzondere bericht rondom de post op de socials. Het feit dat de post nog altijd online staat, lijkt aan te geven dat we kunnen spreken van een bewussie door de Britse formatie. Afwachten tot officieel bericht.

The hard work doesn’t stop. 💪 Our 2023 contender is in build mode. pic.twitter.com/FoNqonNzhf — McLaren (@McLarenF1) January 6, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)