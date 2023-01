Brian Van Hinthum

Jaren voordat Max Verstappen instapte bij de Red Bull-stal, was het Robin Frijns die een test voor Red Bull Racing reed. Die test ging echter bijna niet door na een gepubliceerd interview met de Nederlander, die volgens Frijns zelf totaal niet op waarheid berust was. Hij doet zijn verhaal nu en legt uit wat hij in dit geval anders zou doen.

Vlak voordat Frijns in zou stappen bij de de Oostenrijkers werd het interview gepubliceerd. De kop van het stuk suggereerde dat Frijns had gezegd dat je bij Red Bull als een hond behandeld werd, wat de Nederlander voor zichzelf totaal niet gezegd had. "Nee. Ik herinner me het telefoongesprek dat ik met deze journalist had nog. Ik weet zijn naam ook nog. Hij heeft mij één keer gebeld en daarna nooit weer, ik wacht nog steeds. Ik weet nog precies waar ik was en op welke bank ik zat. Ik legde hem alles uit en vervolgens kwam er een grote kop met dat je bij Red Bull als een hond behandeld wordt", citeert Motorsport.com.

Boze Horner

Het interview zorgde voor een hoop woede bij de hoge heren van Red Bull, nadat Frijns zelf zich ook een ongeluk was geschrokken nadat hij het nieuws van zijn manager hoorde. "Zij waren logischerwijs niet blij", vervolgt hij. "Ze wilden de Red Bull-test in eerste instantie annuleren. Ze wilden mij niet meer laten testen. 'We willen niemand in de auto die Red Bull zo behandelt', zeiden ze. Die avond had ik Christian zelf aan de telefoon. Hij belde mij op. Hij was bijna tegen mij aan het schreeuwen en was zeer boos", herinnert de Limburger zich nog goed.

Ballen om het uit te leggen

Als hij terugblikt op het verhaal, had hij dingen nu anders aangepakt. "Op dat moment had ik niet de ballen om hem te vertellen dat ik dat niet gezegd had. Ik luisterde naar hem en bood alleen maar mijn excuses aan. Ik heb nooit de kans gehad om aan Christian of Helmut uit te leggen dat ik dit niet gezegd heb. Ze kennen het echte verhaal niet. Mijn doel was om de Red Bull-test te doen en daarna verder te gaan met mijn leven. Als ik zo terugkijk, dan had ik het zeker anders gedaan. Ik was nu zeker op Christian of Helmut afgestapt om te zeggen dat ik dat nooit gezegd heb en dat ik het ook kan bewijzen", besluit hij.

