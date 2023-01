Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 19:01

Nyck de Vries is met zijn 1,68 meter niet de grootste coureur die volgend jaar op de grid staat en de Nederlander kwam tijdens de Grand Prix van Italië erachter wat voor fysieke aanslag het rijden van een race op hem heeft. De AlphaTauri-coureur weet wat hem te wachten staat als hij mee wil kunnen in de koningsklasse.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Niet te vergelijken

Wat opviel tijdens die bewuste race in Italië, was hoeveel moeite De Vries fysiek leek te hebben met de aanval op zijn lichaam. Na afloop kon hij amper zelf uit zijn Williams komen en hij legt tegenover De Telegraaf uit hoe dat komt. "De snelheden en krachten in de Formule 1 zijn zó hoog, niet te vergelijken met andere klasses. En het is niet zo dat ik de afgelopen jaren Formule 2 heb gereden, hè. Ik reed met name Formule E. Dan is het net alsof je vanuit een opstapklasse direct de Formule 1 inkomt. Kijk, als je een hardloper bent, ben je zelf de motor. Bij ons is de auto dat. Het gaat dan om de absolute waardes."

Zelfde kracht als Verstappen

Dat De Vries dan óók nog eens een van de kleinere coureurs op de grid is, vraagt extra veel training en discipline, meent de Friese coureur. "Ik ben 1,68 meter lang en weeg 58 kilogram. Ik kan in verhouding wel heel sterk zijn, maar eigenlijk moet ik dezelfde niveaus kunnen aantikken als iemand die bijna 80 kilo weegt. In verhouding moet ik dus fitter en sterker zijn dan iemand zoals Max, ik moet dezelfde longinhoud krijgen als dat soort jongens", trekt hij ten slotte de vergelijking met zijn vriend en landgenoot.

