Hamilton creëert ophef, Kelly Piquet onthult eerste ontmoeting Verstappen | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 28 december 2022 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vertelde Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, over hun eerste ontmoeting, lieten de coureurs weten dat Verstappen voor hun de coureur van het seizoen was en zorgde Lewis Hamilton voor ophef door als enige niet te stemmen. Dit is de GPFans Recap van 28 december.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton stemt als enige coureur niet tijdens verkiezing coureur van het jaar

Eerder vandaag werd bekend wie de coureurs verkozen hebben als de beste coureur van 2022 en de top tien die daarbij hoort. De winnaar was niet opvallend (Max Verstappen), maar wat wel opviel was het feit dat er één coureur was die besloot niet mee te doen aan de stemming: Lewis Hamilton. Meer lezen? Klik hier!

Piquet over eerste ontmoeting met Verstappen in 2016: "Iets magisch die avond"

Kelly Piquet (34) en Max Verstappen (25) vormen sinds eind 2020 een koppel, maar al veel eerder leek de vonk te zijn overgeslagen. Piquet zegt dat er "iets magisch" was toen ze Verstappen voor het eerste ontmoette in 2016. Dit was nog voordat ze een relatie kreeg met coureur Daniil Kvyat. Meer lezen? Klik hier!

Max en Jos Verstappen wisten eerder van overgang Alonso naar Aston Martin

Het is inmiddels alweer vijf maanden geleden dat Fernando Alonso en Aston Martin aan hebben gekondigd dat ze vanaf 2023 samen gaan werken. Het zorgde voor veel vuurwerk op de markt van de coureurs, maar Max Verstappen en Jos Verstappen hadden eerder dan de rest door dat er een overgang van de Spanjaard aan zat te komen. Meer lezen? Klik hier!

Brown steunt FIA in verbod op politieke uitingen: "Coureurs kunnen dat in hun eigen tijd doen"

McLaren-CEO Zak Brown vindt dat de FIA er goed aan heeft gedaan om politieke uitspraken in de Formule 1 aan banden te leggen. De Amerikaan stelt dat iedereen vrijheid van meningsuiting heeft, maar vond het wel een beetje uit de hand lopen. Meer lezen? Klik hier!

RB19 Red Bull: Wat het verleden ons leert over mogelijke lanceerdatum in 2023

Drie teams hebben met nog drie volledige maanden te gaan voordat het seizoen begint al aangekondigd wanneer ze hun auto voor 2023 gaan onthullen. Wanneer kunnen we de onthulling van de RB19 verwachten? Op basis van het verleden is daar weinig over te zeggen. Meer lezen? Klik hier!