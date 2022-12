Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft in 2022 natuurlijk een seizoen om van te dromen erop zitten. De Nederlander wist zijn titel uit 2021 te prolongeren en domineerde het veld. Zelf weet hij maar al te goed dat het niet elk seizoen zo zal zijn én legt hij uit waarom hij toch zo graag met nummer één op zijn bolide rijdt.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen.

Uniek seizoen

In gesprek met Viaplay blikt de Red Bull-coureur terug op zijn jaargang. Verstappen probeert van elke seconde te genieten nu het allemaal zo makkelijk gaat. Hij beseft zich goed dat het niet altijd zo zal zijn in de toekomst. "Zeker na het begin wat wij hadden, had ik dit nooit verwacht. Het hele team is natuurlijk blij. Dit soort jaren komen niet heel vaak voorbij. Vijftien overwinningen… Voordat ik dit seizoen in ging had ik twintig overwinningen, nu zijn er vijftien bij gekomen. Dat is ongelofelijk."

Startnummer Verstappen

Verstappen neemt een aantal kiekjes van het seizoen onder de loep en het eerste plaatje is de nummer één op zijn Red Bull. Hij licht zijn keuze toe. "Iedereen is er anders in. Sommigen vinden het leuk als ze hun eigen nummer kunnen behouden. Ik wist gewoon dat als ik die kans ooit zou krijgen, dan neem ik hem. Daarom was het voor mij niet moeilijk om nummer één te nemen." Of het nummer ook meer druk meebracht? "Nee, totaal niet. Ik vond het gewoon een mooi nummer. Met het karten ook. Als je kampioen werd, kreeg je nummer één. Dat is altijd gewoon het beste gevoel."