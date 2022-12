Brian Van Hinthum

Het team van Red Bull Racing was vorig jaar in een stevig gevecht met Mercedes verwikkeld, waar het dit jaar voornamelijk met Ferrari moest zien af te rekenen. In 2023 kan het zomaar weer anders zijn en Helmut Marko voorspelt met wie hij denkt waar zijn team volgend jaar voor moet oppassen.

Na een druk en beladen 2021, waarin Red Bull stevige gevechten voerde met het team van Mercedes, was het maar de vraag hoe de vlag er bij de Oostenrijkers bij zou hangen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarin aerodynamische veranderingen centraal staan. Het was voor de Milton Keynes-formatie de vraag of er in het intensieve 2021-seizoen wel nog genoeg tijd en ruimte was om de spijker op de kop te slaan wat betreft het nieuwe tijdperk in de koningsklasse. Na een stroeve start bleek echter dat de RB18 een kampioenswaardige auto was en die titel werd uiteindelijk ook relatief makkelijk gepakt.

Ferrari en Mercedes

Dat moest men doen door af te rekenen met het team van Ferrari, dat evenwel een sterke wagen op het asfalt wist te zetten. Met name in het eerste gedeelte van het seizoen wisten de Italianen Red Bull het vuur aan de schenen te leggen, waarna betrouwbaarheidsproblemen en gestuntel aan de pitmuur de overhand namen in Maranello. Aan de andere kant leek het juist Mercedes dat richting het einde van het seizoen steeds verder naar voren wist te komen door de intensieve ontwikkelingen aan de W13 en dus lijken de Duitsers een team om in 2023 weer rekening mee te houden.

Marko kiest concurrent

Marko hoopt natuurlijk dat Red Bull ondanks de vermindering in windtunneltijd in 2023 weer competitief is. Hij voorspelt met welk team zijn formatie volgend seizoen het meeste rekening moet houden. "Zeker weten Mercedes. Zij zijn een stabieler team en hebben Hamilton", claimt hij bij Auto, Motor und Sport. "Hoewel de resultaten dit jaar een beetje tegenvallen, is hij een zeer speciale coureur. Hij heeft keer op keer met zijn rondetijden bewezen dat hij de topman is. Dat [Mercedes] is simpelweg een veel sterker pakket dan Ferrari", is hij duidelijk.