Remy Ramjiawan

Maandag 19 december 2022 18:18

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de politiek binnen de Formule 1 een noodzakelijk kwaad. In het afgelopen jaar zijn er veel ruzies achter de schermen geweest en volgens Wolff is dat tegenwoordig niet meer weg te denken uit de koningsklasse, de teams willen immers hun positie beschermen.

De discussies rondom het oplossen van het porpoising of de gesprekken rondom het schenden van de budgetcap door Red Bull Racing, ieder team had er wel een mening over. Vanuit de renstallen worden er diverse pogingen gedaan om de FIA te beïnvloeden, in de hoop er een voordeel uit te halen. In gesprek met Autosport vertelt de Oostenrijkse teambaas dat de politiek in de sport thuishoort.

'Business as usual'

"Het gaat om het beschermen van je eigen team en ik denk dat we dat allemaal doen, proberen een team voor te blijven of te beschermen", legt Wolff uit. Ieder team maakt zich er dan ook schuldig aan. "Ik denk dat het vrij normaal is. Ik denk niet dat er in het verleden meer of minder gespeeld werd. Iedereen leeft een beetje volgens zijn eigen normen", gaat hij verder. Ondanks dat er tegenwoordig wel meer politiek aanwezig lijkt te zijn, is het volgens de Mercedes-teambaas dus van alle tijden. Daarnaast wijst hij erop dat het ook zeker niet zal verdwijnen. "Het is gewoon business as usual, zou ik zeggen", aldus Wolff