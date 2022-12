Brian Van Hinthum

Zondag 18 december 2022 12:01

Zhou Guanyu is de man die misschien wel hét opmerkelijkste en zenuwslopende moment van dit Formule 1-seizoen op zijn naam heeft staan: zijn ongekende klapper tijdens de start van de Britse Grand Prix. Het hachelijke moment liep gelukkig met een sisser af en de Chinees blikt nu terug op de huiveringwekkende crash op Silverstone.

Het was schrikken geblazen voor alles en iedereen die de Formule 1 een warm hart toedraagt toen we begonnen aan de Britse Grand Prix. De chaotische start kende meerdere slachtoffers, maar met name Zhou kwam op uiterst bijzondere wijze tot crashen. De Alfa Romeo werd gelanceerd, vloog door het grind en kwam uiteindelijk op bizarre wijze tot stilstand in de vanghekken die het publiek moesten beschermen. Natuurlijk zat de schrik er meteen goed in en de regie schakelde weg van de Chinees, totdat men wist dat hij ongedeerd was. "Nee. Dat hoef ik niet te zien", reageert Zhou op de vraag van GPFans of hij de beelden nog ooit terug heeft gekeken.

Veiligheidsmaatregelen

We vroegen hoe hij terugkijkt op die bizarre crash in Groot-Brittannië. "Die crash, dat is wat mensen blijven onthouden. Maar het is goed om te zien dat de veiligheidsmaatregelen werkten. Natuurlijk was het op dat moment niet zo fijn. Op dat moment hadden we een goede kwalificatie achter de rug, beide auto’s in Q3 en dat gebeurt zoiets. Maar het enige waar ik om kon vragen was dat ik daarna nog in orde was en de volgende Grand Prix weer kon racen en dat was zo. Dus de veiligheidsmaatregelen hebben hun werk gedaan en dat de auto’s steeds sterker worden. En als je de crash nog eens bekijkt, dan zijn er zeker onderdelen die we in de toekomst sterker moeten gaan maken", zegt de Chinees.

Veel op het nieuws

Na afloop was de steun voor Zhou ongelofelijk groot, zo onthult hij. De crash werd namelijk enorm breed uitgemeten in de diverse media. "Ja , dat klopt. Sommige mensen hebben alleen dat moment gezien, zonder dat ze de sport volgen. Het was veel op het nieuws te zien en het is goed dat mensen dat zien en respect krijgen voor de coureurs. Vandaag de dag, met social media hebben veel mensen een mening. Het is goed dat ze zien dat het nog steeds een sport vol risico’s is en het is een grote opoffering om in de sport te zijn. Het was wel leuk dat ik veel lieve berichten daarna toegestuurd kreeg. Daar krijg je het wel warm van, maar ik was vooral blij dat ik weer terug was daarna", besluit hij.