Red Bull Racing moet in 2023 aan de bak als het opnieuw mee wil gaan doen om het wereldkampioenschap. De Oostenrijkse formatie zal weliswaar een voorsprong hebben door de goede auto van dit jaar, maar wordt wel geremd door ruime beperkingen in de windtunnel. Adrian Newey verwacht dat het pijn gaat doen.

Hoewel het niet het meest rustige seizoen voor Red Bull is gebleken met zaken als de budgetcapsoap en het gedoe tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, om maar een paar voorbeelden te noemen, zal er uiteindelijk toch met veel tevredenheid worden teruggekeken op dit dominante jaar. De Oostenrijkse formatie wist zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch zorgt met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes.

Moeilijk inschatten

Red Bull, natuurlijk met topontwerper Newey in de gelederen, wist de spijker op de kop te slaan met het ontwerp van de RB18 en bouwde een betrouwbare machines die Verstappen en Pérez aan vele punten wist te helpen. Toch wordt het in 2023 een lastiger verhaal met de budgetcap-straf op zak, zo analyseert Newey. “Het is moeilijk om in te schatten hoeveel tienden van een seconde per ronde dat ons gaat kosten. Door de straf kunnen we minder componenten en ideeën testen. In het meest ideale scenario ontwikkel je in één keer de juiste component, dan is de beperking in windtunneltijd niet heel erg", citeert Motorsport.com.

Invloed wordt merkbaar

Toch is het natuurlijk allemaal niet zo zwart/wit als dat de Brit schetst en is de kans aanzienlijk dat het allemaal niet in één keer goed gaat. "In werkelijkheid loopt het vaak echter anders waardoor we bepaalde onderdelen meerdere keren moeten herzien en opnieuw testen. Komend jaar wordt de rand van de vloer ook nog eens vijftig millimeter verhoogd, wat een significante impact heeft op de aerodynamica. Ik denk dat de windtunnelbeperking zeker invloed gaat hebben op het team", waarschuwt hij alle Red Bull-fans.