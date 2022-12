Stoelendans op teambazenmarkt: Wie staat volgend jaar waar aan het hoofd?

Redactie

Dinsdag 13 december 2022 13:06 - Laatste update: 13:11

Het silly season op de teambazenmarkt is volledig losgebarsten. Op dinsdag volgde de ene na de andere aankondiging zich in hoog tempo op. Tijd om alles eens op een rijtje te zetten.

De aardverschuiving onder de teambazen begon op maandag 12 december. Williams bracht naar buiten dat zowel teambaas Jost Capito en technisch directeur François-Xavier Demaison bij de Britse formatie vertrekken. Op dinsdag maakte Ferrari vervolgens bekend dat Fred Vasseur van Alfa Romeo overkomt om Mattia Binotto te vervangen. McLaren kondigde vlak hierna aan dat Andrea Stella de rol van teambaas per direct overneemt, vanwege het vertrek van Andreas Seidl. Seidl werd enkele minuten later door de Sauber Group aangekondigd als nieuwe CEO, maar hij neemt niet de rol van teambaas van Vasseur over. Die positie staat dus nog open bij Alfa Romeo. Ook Williams heeft nog geen vervanger voor Capito aangekondigd.

De teambazen voor 2022 op dit moment

Red Bull Racing

Christian Horner

Mercedes

Toto Wolff

Ferrari

Fred Vasseur

Alpine

Otmar Szafnauer

McLaren

Andrea Stella

AlphaTauri

Franz Tost

Haas

Günther Steiner

Alfa Romeo

Nog niet bekend

Williams

Nog niet bekend