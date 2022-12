Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 13:29 - Laatste update: 13:37

Het Formule 1-seizoen is voorbij gevlogen en we hebben ook dit seizoen weer een hoop hoogte- en dieptepunten mogen zien in de koningsklasse. Tim Coronel blikt met GPFans terug op het seizoen waarin Max Verstappen zich voor de tweede keer tot wereldkampioen Formule 1 wist te kronen en hij stipt zijn meest bijgebleven hoogte- én dieptepunt van het seizoen aan.

Het was een seizoen met zoals gebruikelijk de nodige momenten die zullen bijblijven. Verstappen begon zijn jacht op de tweede wereldtitel nog op de slechtst mogelijke wijze toen hij twee keer in de eerste drie races vroegtijdig uitviel met technische problemen. Hij kwam terug en reed in het restant van het seizoen heel het veld aan gort. Uiteindelijk wist de Nederlander met een voorsprong van 146 punten Charles Leclerc achter zich te laten en mocht hij voor de tweede keer zichzelf wereldkampioen Formule 1 noemen.

Mooiste hoogtepunt

Natuurlijk ging het allemaal niet zonder slag of stoot en hebben we dit seizoen een hoop meegemaakt. GPFans voor Formule 1-kenner Coronel naar zijn mooiste hoogtepunt van het seizoen. "Zandvoort! Dat kwam er snel uit hé?", lacht de coureur. "We hebben een heerlijk nationaal feestje gehad. Het publiek was fijn, Max reed super, de temperatuur was super, alles was super. Twee keer achter elkaar hé, hebben wij al zo’n feestje. Wat ik zie van de buitenlanders, wat ze er van vinden. Zij zien dit ook als magie wat er gebeurt. Dat ligt ook aan ons Nederlanders, wij maken er een feestje van. Dat zie je in het buitenland niet", klinkt het stellig.

Grootste dieptepunt

We hebben natuurlijk ook een hoop mooie dingen gezien, maar niet alles was altijd even perfect of gestroomlijnd. Coronel krijgt de vraag wat voor hem het grootste dieptepunt van het seizoen was waar hij een bittere nasmaak aan heeft overgehouden. "Nou niet bitter, maar wat het plezier heeft afgenomen: Japan. Je bent kampioen, maar ik voelde nul kampioenschap", denkt hij terug aan de vroege ochtend van de race op Suzuka. "Je zat op de bank van ‘is hij het nou wel? Ja hij is het we! Oh nee, hij is het toch niet, oh toch wel…’ Als ik denk aan iets dat ik niet oké vond, dan was dat het. Een anticlimax, dat is letterlijk het woord."

