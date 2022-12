Ian Parkes & Brian van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 20:53

Het hele systeem rondom de strafpunten in de Formule 1 heeft dankzij Pierre Gasly nogal wat stof doen opwaaien. De Franse coureur is met zijn tien strafpunten op de superlicentie dicht bij een raceban en hij opteerde eerder al voor een verandering in het systeem. Grand Prix Drivers' Association-voorzitter George Russell sluit zich aan bij zijn collega en hoopt op verandering.

Het huidige systeem rondom de strafpunten werd in 2014 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat coureurs niet te vaak over de schreef zouden gaan wat betreft overtredingen. In die tijd reden we echter slechts negentien races, terwijl dat er dit seizoen 22 waren. Ter daarbij ook nog eens de drie sprintraces op en je zit al op een verhoging van zes races ten opzichte van dat aantal. In 2023 komen daar nog eens drie races bij, waardoor de kans op een raceban in het huidige systeem niet meer helemaal in verhouding lijkt te staan met het aantal races.

Praten in de winterstop

Gasly heeft momenteel dus tien punten op zijn licentie en hij begint zijn periode bij Alpine dus allesbehalve met een schone lei. Het zorgt voor frustratie bij de Fransman, die nu op zijn tenen moet lopen om in het huidige systeem een raceban te ontlopen. Hij opteerde al voor een verandering in de regels en ook volgens Russell is het tijd om actie te ondernemen. "Ze hebben ons verteld dat ze hier over gaan praten in de winterstop om hier nog eens naar te kijken", zegt de Mercedes-coureur.

Punten kunnen wegnemen

Volgens de Brit moet men bij de FIA meegaan met de tijd wat betreft de regelgeving en dus is een verandering omtrent de strafpunten geen overbodige luxe. "In sport moet je klaar zijn om aanpassingen te maken. Je hebt nu deze regelgeving en er is eigenlijk maar één incident voor nodig om te realiseren dat de regels niet echt goed zijn." Russell draagt ook vast een oplossing aan. "We moeten de mogelijkheid hebben om dingen te veranderen of om strafpunten weg te halen als we het er allemaal over eens zijn dat ze onterecht uitgedeeld zijn."