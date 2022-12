Ian Parkes & Remy Ramjiawan

4 december 2022

Met de invoering van de budgetcap heeft koningsklasse op financieel gebied een gelijk speelveld weten te creëren. Ross Brawn onthult dat hij even heeft nagedacht over het invoeren van 'standaardauto's', maar vindt dat de Formule 1 wel zichzelf moet blijven.

De Formule 1 is de laatste paar seizoenen langzaam maar zeker de spelregels aan het veranderen. Daar waar in het verleden degene met de grootste portemonnee, bijna gegarandeerd was van een kampioenschap, worden er vandaag de dag meer regels ingesteld om het speelveld voor de teams gelijker te maken. Het kostenplafond moet voor financiële stabiliteit zorgen en Brawn onthult dat standaardauto's ook even door zijn hoofd ging, maar vond dat niet bij het DNA van de sport passen.

Gelijke kansen

De vertrekkend directeur wilde met de budgetcap het racen op een authentieke manier verbeteren. "Je moet elk team gelijke kansen geven. Een deel daarvan zijn de financiële middelen. Gedurende vele jaren waren er drie of vier teams op de grid die aanzienlijk meer financiële middelen hadden dan de rest. Dat creëert een kloof, die nooit gedicht had kunnen worden. De concurrenten moeten hun eigen auto's bouwen - dat is het DNA van de Formule 1. Maar het is een enorme uitdaging, en in het verleden gold: hoe meer geld je had, hoe betere auto je kon maken.", legt Brawn uit.

Standaardauto's

"Het zou een gemakkelijke weg zijn geweest om standaardauto's te introduceren, dezelfde motoren, specifieke onderdelen - dan krijg je een hecht, competitief veld, maar dan verlies je de magie van de Formule 1", zo wijst hij naar de keerzijde. Wat dat betreft is Brawn trots op de budgetcap, want op den duur brengt dat het veld dichter bij elkaar: "Het kostenplafond heeft een omgeving gecreëerd waarin je beperkte uitgaven hebt en de slimste mensen winnen. Ik denk dat de limiet een belangrijke stap is voor de Formule 1. Er moeten nog wat foutjes worden weggewerkt, maar gezien de complexiteit van de invoering van een dergelijk systeem is het fantastisch wat het Formule 1-team en de FIA hebben bereikt sinds de invoering vorig jaar."