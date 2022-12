Brian Van Hinthum

Het seizoen van 2022 krijgt af en toe het verwijt dat het saai zou zijn geweest wegens de grote dominantie van Max Verstappen. De Nederlandse coureur wist vijftien van de 22 races te winnen en daarmee was het seizoen vier races voor het einde al beslist. Zak Brown van McLaren is het er niet mee eens en heeft genoten van het seizoen.

Het seizoen voor Verstappen begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races nog allesbehalve vlekkeloos. De wereldkampioen foeterde na de Grand Prix van Australië nog dat hij wel 45 races nodig zou hebben om de opgelopen achterstand op Charles Leclerc in te halen, maar niets bleek minder waar en uiteindelijk kon hij zich in Japan al voor de tweede keer tot wereldkampioen kronen. Uiteindelijk wist hij het seizoen af te sluiten met vijftien overwinningen op zijn conto en dus werd er dan ook vaak gesproken van absolute dominantie.

Goede richting

Hoewel het Verstappen allemaal wel heel erg voor de wind ging, was het volgens Brown dit seizoen niet per se saai. De McLaren-CEO legt uit waarom. "Het racen lijkt zeker beter te zijn geworden. Volgens mij maakte iedereen zich zorgen dat de auto's er hetzelfde uit zouden zien, maar dat is zeker niet zo. Er zijn veel verschillende concepten. Nieuwe reglementen hebben altijd verfijning nodig, maar ik denk dat we in de goede richting zitten. En het racen was dit jaar spannend", citeert Motorsport.com.

Spannende races

De voorman van McLaren vervolgt: "Ondanks de dominantie van Max voelt het niet als een saai seizoen, hoewel je dat na het zien van de uitslagen wel zou denken. Maar ik denk dat alle races heel spannend waren", zegt Brawn. "We hebben heel veel geleerd en hadden veel ups en downs. We waren niet zo competitief als vorig jaar, maar ik denk wel dat we dit jaar een beter raceteam waren. "Operationeel gezien waren we beter. Onze pitstops waren beter. We hebben investeringen gedaan die nu bijna zijn afgerond, dus ik denk dat we heel veel geleerd hebben onder de nieuwe reglementen. We kijken uit naar volgend jaar."