Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 12:32 - Laatste update: 14:11

Het is het jaar van Red Bull-hoofdstrateeg Hannah Schmitz. De Britse kreeg dit jaar veel lof voor haar strategische plannen en is verkozen tot engineer van het jaar, zo laat McLaren Applied weten.

De strateeg die in dienst van Red Bull Racing haar kunsten mag vertonen is vaak het tactische brein, voor de keuzes tijdens de race voor het Oostenrijkse team. Hoewel Schmitz al enkele jaren in dienst is bij het team uit Milton Keynes, is haar rol dit jaar veel meer onder de aandacht gekomen. De vaak gewaagde strategieën komen vooral uit de hoed van Schmitz.

Koel gebleven

De jury was vooral onder de indruk van de mentale capaciteit van de Brit. Zo verdient Schmitz de titel van engineer van het jaar dankzij haar tactische input, maar vooral ook door het koel blijven tijdens gespannen momenten. Tijdens een Grand Prix moet een keuze binnen een mum van tijd worden gemaakt en dat kan ook verkeerd uitpakken. Het werk van Schmitz wordt als essentieel beschouwd voor de wereldtitels van Max Verstappen, maar ook Red Bull Racing als team. Het is de eerste keer dat er een onderscheiding voor vrouwelijke engineers is uitgereikt.