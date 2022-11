Brian Van Hinthum

Dinsdag 29 november 2022 14:57

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi lukte het Sergio Pérez niet om voor Charles Leclerc te eindigen, waardoor hij uiteindelijk tóch de tweede plek in het wereldkampioenschap aan de Monegask moest laten. Helmut Marko zag hoe de slotrace van het seizoen een belangrijk verschil tussen de Mexicaan en Max Verstappen onthulde.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, al zag hij wel hoe teamgenoot Pérez er niet in slaagde om de tweede plek in het wereldkampioenschap te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Bandenslijtage Pérez

Volgens Marko kwam tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi één van de belangrijkste verschillen tussen Verstappen en Pérez aan het licht. "Perez heeft aan het begin van de eerste stint te hard gepusht. Daardoor moesten we hem eerder naar binnen halen dan dat gepland was. Van alle mannen vooraan was hij de eerste waarvan de banden eraan gingen", zegt de Oostenrijkse teambaas tegenover Motorsport.com. "We werden niet tot die vroege stop gedwongen door Ferrari. Nee, wij werden tot die vroege stop gedwongen door de bandenslijtage van Perez zelf", zegt hij over de Mexicaan die toch vaak juist als bandenfluisteraar wordt omschreven.

Omgekeerde trend

De topman van Red Bull ziet bij Verstappen juist een omgekeerde trend wat betreft de banden. "Max is gaandeweg een bandenfluisteraar geworden. We geven hem een bepaald plan mee en hij voert dat optimaal uit. In Abu Dhabi waren we bij Max bijvoorbeeld al van een éénstopper uitgegaan. Uit dezelfde overwegingen waren we met Perez voor een tweestopper gegaan, al kwam die eerste stop van hem alsnog eerder dan dat we verwacht hadden", besluit Marko.