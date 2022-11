Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 20:16

Ferrari-coureur Charles Leclerc moet toegeven dat het 2022-seizoen in golfbewegingen aan hem voorbij ging. Aan het begin van het jaar was hij nog de gedoodverfde kampioen, maar halverwege het seizoen werd pijnlijk duidelijk dat Ferrari, maar ook hij zelf nog te veel fouten maakten.

Tegenover het Franse L'Equipe blikt de Monegask terug op het eerste jaar dat hij voor de wereldtitel kon vechten. Onder hoogspanning bleek Ferrari toch wel te vallen in een foutenfestijn, waardoor er kostbare punten verloren zijn gegaan. Afgelopen week meldde de Italiaanse pers dat teambaas Mattia Binotto vanaf volgend jaar plaats moet gaan maken voor Frédéric Vasseur, al werd dat binnen enkele uren weer ontkent door Ferrari. Volgens Leclerc kunnen fouten worden gemaakt, als je tot het uiterste gaat.

Juiste beslissingen

Leclerc is van mening dat het vervangen van Binotto weinig zal uithalen. "Ik heb geleerd er niet over na te denken en geen commentaar te geven. Maar over het algemeen is de beste aanpak dat iedereen op dezelfde golflengte zit, om samen de juiste beslissingen te nemen. Dat betekent niet per se dat je mensen moet veranderen, maar het gaat om de manier van communiceren tussen engineers, dat duidelijker moet zijn", aldus de verbeterpunten voor volgend jaar.

Max Verstappen & Charles Leclerc

'Wil winnen met Ferrari'

Daar waar bij Red Bull Racing er een duidelijke hiërarchie is, ondanks dat dit niet is uitgesproken, rijden er bij Ferrari twee eerste coureurs rond. "Het is iets wat ik persoonlijk niet in de hand heb. Dus richt ik me liever op wat ik wel kan controleren, zoals mijn rijden. Dan zijn dat dingen die intern worden aangepakt als ik dat nodig vind", zo stelt de Monegask. Het contract van Leclerc loopt nog tot het einde van 2024, maar mocht de Ferrari-coureur niet in staat zijn om voor de titel te vechten, dan kan hij zijn heil elders gaan zoeken. "2024 is nog wel ver weg. Ik heb nog wat tijd over bij Ferrari. Dit team is altijd mijn droom geweest. Mijn doel op dit moment is om te winnen met Ferrari, daarna zien we wel. Ik ben gelukkig hier en ik wil met hen winnen", aldus Leclerc.