Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 15:01 - Laatste update: 15:18

De F1 Power Rankings van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn bekend. Max Verstappen pakte op het Yas Marina Circuit zijn vijftiende zege van het jaar en krijgt daarvoor een 9.6. Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en geniet van dezelfde positie in de ranking met een 9.0. Lando Norris pakte de zesde plek in Abu Dhabi en staat op plek drie met een 8.8.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen, Leclerc en Norris in top drie na Abu Dhabi

De tweevoudig wereldkampioen verdient voor zijn optreden in Abu Dhabi een 9.6. De jury vond de Nederlander 'weergaloos' tijdens het weekend. Tijdens de kwalificatie was Verstappen de snelste en hij hielp daarbij Sergio Pérez met een slipstream, zodat Red Bull Racing de gehele eerste rij wist te bezetten. Leclerc kon tijdens de kwalificatie zijn Mexicaanse rivaal niet voorbij komen, maar hij zette het vervolgens wel recht in de race. Met een éénstopper wist hij voor Pérez te komen, die een rondje tekort kwam om de Monegask aan te vallen. Norris zette zijn McLaren tijdens de kwalificatie op de zevende plek neer en was op weg om dezelfde prestatie tijdens de Grand Prix te laten noteren. Door de uitvalbeurt van Lewis Hamilton schoof Norris nog een plekje naar voren en finishte hij uiteindelijk als zesde. De gehele top tien: