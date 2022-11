Pérez enthousiast: ''Voorbanden zijn sterker dan 2022-versie''

Jorn Schonewille

Woensdag 23 november 2022 07:56 - Laatste update: 09:15

Sergio Pérez is na de testdag van gisteren enthousiast over de nieuwe banden van Pirelli. De bandenfabrikant testte nieuwe compounds en die vielen in de smaak bij de Mexicaanse coureur van Red Bull.

Tijdens de testdag op het circuit van Abu Dhabi reden de coureurs vele rondes om de auto en de banden te testen. Al hoewel het nog vroeg is om conclusies te trekken, lijkt Sergio Pérez positief verrast met de nieuwe banden van Pirelli. De Mexicaan laat weten dat de voorbanden een stuk sterker lijken dan de versie van 2022: ''De nieuwe compounds liggen nog vrij dicht bij elkaar, maar de voorband is iets sterker'', zo beweert Pérez. Direct houdt hij een slag om de arm door te stellen dat de banden nog onder meerdere omstandigheden moeten worden bekeken.

Artikel gaat verder onder video

Testdag Red Bull

Hoewel de banden volgens Pérez goed waren, was hij niet zo snel als men van hem mag verwachten. Tijdens testdagen is het moeilijk om daar conclusies aan te trekken vanwege brandstof en andere factoren, maar de Mexicaan sloot de dag als dertiende af. En dat is natuurlijk toch opvallend. Teamgenoot Verstappen was vijfde, terwijl Ferrari plek 1, 2 en 3 in bezit nam. Met 88 rondes kon Pérez wel een goed beeld vormen van de banden.

Bandenfluisteraar

Pérez stond jarenlang bekend als een bandenfluisteraar, maar dit seizoen liet zijn teamgenoot Max Verstappen meermaals zien dat hij daar nog beter in is. Pérez slaagde er vaak niet in om, in tegenstelling tot andere jaren, banden te sparen gedurende een race. De Mexicaan zelf denkt dat deze voorbanden beter geschikt zijn, al wil hij niet te vroeg conclusies trekken. Pérez wil vooral benadrukken dat hij en Red Bull een goede testdag hebben gedraaid en dat ze veel data hebben vergaard op het warme circuit van Abu Dhabi.