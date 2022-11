Jan Bolscher

Dinsdag 22 november 2022 12:33 - Laatste update: 12:34

Voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin heeft op social media voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd, door de vertrekkende rijders van advies te voorzien over hoe ze hier mee om moeten gaan.

Mazepin maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Haas, maar zag voorafgaand aan het afgelopen seizoen zijn contract ontbonden worden. Russische atleten kregen een ultimatum opgelegd na de inval van het land in Oekraïne, waarna het Formule 1-team besloot de samenwerking stop te zetten. Mazepin had destijds weinig begrip voor die beslissing en stak zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken, al kwam hij later weer enigszins op die woorden terug. Sindsdien is het rustig rondom de 23-jarige coureur, maar na het raceweekend in Abu Dhabi heeft hij van zich laten horen via Instagram.

"Wijze woorden"

Sebastian Vettel zette na de race op het Yas Marina Circuit een punt achter zijn carrière, terwijl Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi en Mick Schumacher geen nieuw contract uit het vuur wisten te slepen. Mazepin heeft een aantal adviezen voor deze jongens: "Goed om hier als gast te zijn dit weekend en wat oude vrienden te zijn", trapt hij af. "Het deed me denken aan een aantal wijze woorden die ik kan delen met Seb, Daniel, Nicky en Mick terwijl zij zich klaarmaken om verder te gaan. Dus, dit is wat jullie staat te wachten in de vijf fasen van afscheid nemen:

De vijf fasen van afscheid nemen - Nikita Mazepin

Fase 1: Ontkenning. Je zult jezelf tegenkomen terwijl je in cirkels aan het lopen bent in je appartement. Maak niet de fout die ik gemaakt heb: zet je stopwacht aan. Het is goed mogelijk dat een ander Formule 1-team interesse heeft in je resultaten en je de volgende vier fasen niet hoeft mee te maken.

Fase 2: Boosheid. Je neemt het iedereen behalve jezelf kwalijk dat je de Formule 1 moet verlaten. Met name de filmcrew van de serie "Drive to Survive." Je kijkt obsessief naar de races en schreeuwt naar het scherm.

Fase 3: Onderhandelen. Je organiseert een persconferentie waar je jezelf groot probeert te houden en je bedankt de teambaas die je ontslagen heeft in de hoop dat je glimlach en charmes je een stoeltje bij een nieuw team opleveren.

Fase 4: Depressie. Drink, feest op een jacht, ga naar bed, kom vijf kilo aan. Herhaal dit eindeloos. Dit is geen gemakkelijke fase om doorheen te komen, maar je vrienden zullen ervan genieten.

Fase 5. Acceptatie. Gefeliciteerd: je hebt de laatste race van het naar de uitgang verwezen worden bereikt. Je stopt met obsessief bezig zijn met de Formule 1 en je gaat nadenken over je volgende stappen, terwijl je jezelf fit houdt en de deur op een kier houdt voor een terugkeer."

Mazepin wijdt vervolgens nog een aantal persoonlijke woorden aan de vier vertrekkende coureurs. In de reacties zijn de meningen verdeeld. Volgens de een wordt het niet veel cynischer dan dit, terwijl de ander van mening is dat Mazepin het afgelopen jaar volwassen is geworden. Bekijk de post hieronder en oordeel zelf.