Verstappen-fans: "Legendarisch, dit gaat nooit meer gebeuren!" | GPFans Mini-doc

Redactie

Zondag 20 november 2022 10:57 - Laatste update: 11:50

Het is raceday voor de laatste Grand Prix van het jaar, dat plaats zal vinden in Abu Dhabi. Het is de afsluiter van het huidige seizoen, maar ook het afscheid voor een aantal coureurs, waaronder viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Het Yas Marina Circuit is een memorabel circuit voor de Nederlandse fans, want vorig jaar wist Max Verstappen zijn allereerste wereldtitel te pakken.

Dit jaar wist de Nederlander in Japan beslag te leggen op zijn tweede kampioenschap en Red Bull Racing deed dat één wedstrijd later in de Verenigde Staten voor het constructeursklassement. De titels zijn dus al uitgedeeld, maar voor Sergio Pérez zit de tweede plek in het kampioenschap er nog altijd in. Daarvoor moet hij afrekenen met Charles Leclerc, die met evenveel punten, maar met meer zeges boven de Mexicaan staat. Ook voor Mercedes probeert Ferrari in te halen, maar gezien het gat van negentien punten, moet er een klein wonder voor de Duitsers plaatsvinden.

Abu Dhabi

GPFans is dit weekend op locatie en spreekt met enkele fans. Hierin wordt er teruggeblikt op de finale van vorig jaar op het Yas Marina Circuit, ook wordt er vooruitgekeken op de race van vanmiddag. Er is nog een heleboel om voor te racen vanmiddag en GPFans-presentator Sebastian Kissing neemt je mee en spreekt met een aantal fans.