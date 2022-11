Brian Van Hinthum

Dit weekend vindt alweer de laatste Grand Prix van het seizoen plaats op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi en om die reden is Sebastiaan Kissing dit weekend richting de Verenigde Arabische Emiraten afgereisd om verslag te doen vanaf locatie. Hij voelde daar de fans aan de tand over toch wel de meest bijgebleven zaak van afgelopen weekend: het akkefietje binnen Red Bull Racing.

De Grand Prix van Abu Dhabi is zoals gebruikelijk de laatste stop op de kalender en het jaar dat 22 races telde, is weer voorbij gevlogen. Daar waar de kampioenschappen toch alweer even beslist zijn in het voordeel van Max Verstappen en Red Bull Racing, zijn de laatste races die we dit jaar zien toch allesbehalve saai. Met name in Brazilië gebeurde er van alles. Eén van de meest bijblijvende momenten was het negeren van de teamorders door Verstappen. Hij werd gevraagd om teamgenoot Sergio Pérez voorbij te laten, maar gaf geen gehoor.

Handig van Verstappen?

Het zorgde voor een vrachtlading aan kritiek, complottheorieën en geruchten. Ook rondom de race in Abu Dhabi is de storm nog niet helemaal gaan liggen en dus vroeg GPFans daar op locatie wat de aanwezige fans vonden van het hele incident. "Een heel bijzonder moment. Ik denk dat het komt omdat er heel veel adrenaline in zat. Op zo’n moment vieren de emoties hoogtij", klinkt het nuchter vanuit de eerste supporter in de video. "Het is hetzelfde als wanneer je als kind naar school gaat of je werkt en iemand heeft een keer iets kwaads over jou gezegd of die zat jou bewust dwars. Zo moet je het eigenlijk zien, dat Max dwars was gezeten in Monaco. Hij pakt hem gewoon terug. Of dat handig is? Dat denk ik niet", voegt een andere fan toe.

Pérez helpen

Het was na afloop met name te doen om de 'opzettelijke' crash van Pérez, die volgens de geruchten in Monaco doelbewust zijn auto liet crashen om te zorgen dat Verstappen er niet langs kon. Eén Engels sprekende fan gelooft daar weinig van. "Het is onmogelijk om te plannen om te crashen. Vorig jaar was het Leclerc die crashte. Hij kon op zondag niet starten." Uiteindelijk hopen óók de Nederlandse supporters dat Verstappen voor dit weekend wél besloten heeft om zijn Mexicaanse ploegmaat te helpen. "Ik hoop wel dat ze vanuit het team dit weekend zeggen dat de punten erg belangrijk zijn en dat hij even in dienst van Sergio moet rijden. Of je moet mijlenver voorliggen."

