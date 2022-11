Brian Van Hinthum

Max Verstappen was in zijn jeugdjaren eigenlijk dag en nacht op pad met vader Jos Verstappen om uiteindelijk hun ultieme doel te bereiken: wereldkampioen worden in de Formule 1. De jonge coureur slaagde in zijn missie en dat zorgde dan ook voor grote ontlading bij het tweetal. Verstappen neemt ons mee in dat proces.

In 2021 wisten Verstappen en zijn vader het ultieme doel te bereiken. Daar zijn een hoop bloed, zweet en tranen aan vooraf gegaan en dus werd het natuurlijk een emotioneel moment in Abu Dhabi. Verstappen neemt ons tegenover GQ Magazine mee door zijn bijzondere jeugd. Op de vrijdagen na school vertrok hij vaak meteen in een busje met zijn vader, waarin hij dan speelde op zijn PSP om de tijd te doden. Ook stelde hij volgens Verstappen zelf vaak 'een miljoen vragen tot het moment dat hij me zei dat ik mijn kop dicht moest houden'", lacht de Nederlander. Volgens Verstappen reden hij en zijn pa wel zo'n tachtigduizend kilometer per jaar.

Intensief

Ondanks de lange tijd die hij met zijn vader doorbracht, vindt Verstappen niet dat hij geen fijne jeugd heeft gehad zoals zijn leeftijdsgenootjes. "Ik speelde nog steeds en had een hoop plezier. Toch moest ik wel begrijpen dat het allemaal serieus was en wat we aan het doen waren. We waren namelijk ergens naartoe aan het werken. Natuurlijk wordt het tussen je zevende en elfde wel een stuk intensiever, maar hij wilde mij graag op die plek hebben om te zien wat hij aan het doen was. Dan vroeg hij of ik ergens een scheurtje zag of een probleem met de kart."

Kart op- en afbreken

Verstappen vervolgt: "Ik heb hem alles van de kart af zien halen en het dan weer terug zien zetten, zodat ik alle techniek erachter leerde begrijpen. Hij wilde mij al die dingen leren begrijpen omdat ik dan door zou hebben dat het geen grap was en dat we er niet voor de lol waren. We moesten werken aan het bereiken van de top." Dat maakte dan ook het verschil met zijn concurrenten. "Ik zat er gewoon meer bovenop wat betreft professionaliteit. Dat kwam zeker van mijn vader. Als hij mijn vader niet was, was ik meer bezig geweest met spelen en plezier hebben. Ik heb zo'n soort push nodig."