Brian Van Hinthum

Woensdag 16 november 2022 07:59

Een van dé momenten uit de Grand Prix van São Paulo was het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De touché tussen het tweetal levert aan alle kanten verschillende reacties op. Martin Brundle gaf vlak na afloop van het moment al aan dat Verstappen wat meer ruimte verdiend had en daar gaat hij in zijn column wat verder op in.

De Grand Prix van São Paulo werd een memorabele rit op het circuit van Interlagos. Verstappen kwam vroeg in de race voor het eerst sinds lange tijd weer eens tot crashen met Hamilton. De Nederlander en de Brit gingen samen de eerste bocht in en de heren kwamen er niet helemaal zonder kleerscheuren uit. Voornamelijk Verstappen kwam belabberd uit de strijd: hij moest naar binnen en kreeg daarnaast ook nog eens een straf van vijf seconden aan zijn broek.

Brundle herhaalt woorden

Vlak na afloop van de race werd het moment uiteraard op Sky Sports besproken en Brundle gaf toen meteen aan dat hij vond dat Verstappen meer ruimte verdiend had van de zevenvoudig wereldkampioen. Die woorden herhaalt hij in zijn gebruikelijk column voor datzelfde Sky Sports: volgens de oud-coureur had Verstappen meer ruimte verdiend in de bocht, omdat hij er al praktisch naast zat. "Hij had de binnenkant voor bocht twee. De afspraak tussen coureurs en de wedstrijdleiding is grondig door een belangrijke coureur aan mij uitgelegd."

Vuur met vuur bestrijden

Volgens Brundle heeft het dan ook allemaal simpelweg met racen te maken en hebben we in dit geval te maken met een race-incident, al gelooft hij wel dat het voorkomen had kunnen worden. "Ik heb er geen twijfel over dat Max andere standaarden heeft wanneer hij met Lewis vecht. Lewis op zijn beurt besloot dan weer om vuur met vuur te bestrijden. Het was dus onontkoombaar dat ze elkaar zouden raken. Volgens de stewards kon Lewis 'wat meer ruimte laten'. In mijn opinie kon Max zelfs nog wat meer kerb pakken of liften, maar zo werkt racen nu eenmaal niet. Volgens mij was het een race-incident."