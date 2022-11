Goedemorgen GPFans doorbreekt grens van 100.000 kijkers met laatste uitzending

Jeen Grievink

Dinsdag 15 november 2022 13:28 - Laatste update: 13:30

Goedemorgen GPFans heeft - met de uitzending van afgelopen zondag - maar liefst 130.000 kijkers weten te bereiken. Het praatprogramma van presentator Sebastiaan Kissing is een doorslaand succes gebleken en weet iedere keer weer mensen aan de buis gekluisterd te laten zitten.

Afgelopen zondag sloot Goedemorgen GPFans een succesvol jaar af met de allerlaatste uitzending van dit Formule 1-seizoen. De slotshow, waarin onder meer Stoffel Vandoorne en Rudy van Buren hun opwachting maakten, bleek een groot succes en doorbrak ruimschoots de grens van 100.000 kijkers. Het programma, dat haar thuisbasis heeft op YouTube, zag pas begin dit jaar het levenslicht. De groei die het sindsdien doormaakte, mag gerust exceptioneel genoemd worden. De talkshow, waarin alle ins en outs van de koningsklasse van de autosport worden besproken, steeg naar grote hoogte. En dit is nog maar het begin.

Goedemorgen GPFans strikt prominente autosport-namen

Meerdere coureurs, waaronder F3 Asian-kampioen Joey Alders en voormalig F2-coureur Bent Viscaal, hebben zich al gecommitteerd aan het format en schuiven dikwijls aan als tafelgast. Ook de gezichten van onder meer Robert Doornbos, Romain Grosjean, Jan Lammers, Tom Coronel, Nyck de Vries en Michael Bleekemolen kwamen regelmatig voorbij in de show. Dit maakte dat de kijkers in steeds grotere getalen weer terugkeerden voor een nieuwe aflevering. Waar de eerste liveshow nog een kleine 30.000 kijkers trok, daar wist de laatste uitzending van het seizoen maar liefst 130.000 geïnteresseerden te bereiken.

Smaakt naar meer

Met de uitzending voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo heeft Goedemorgen GPFans haar debuutseizoen ijzersterk afgesloten, maar van een definitief afscheid lijkt absoluut geen sprake. De liveshow maakt onderdeel uit van GPFans, een dochteronderneming van Realtimes Publishing Network. Bart Hillen - Managing Director van het moederbedrijf - is enthousiast over de online talkshow en bevestigt een comeback in 2023.

"Het eerste seizoen van Goedemorgen GPFans heeft ons laten zien dat er veel vraag is naar een alternatief voor de traditionele, gevestigde praatprogramma's over de Formule 1. De live interactie die de kijkers kunnen hebben met de show, maakt dat Goedemorgen GPFans beter aansluit op de wensen van de hedendaagse Formule 1-fan. Komend seizoen zullen we de productie van Goedemorgen GPFans verder opschalen", zo laat Hillen in een reactie weten.