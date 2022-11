Remy Ramjiawan

Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een veelbewogen race, waarbij hij nog in de bandenstapels kwam na een touché met Lando Norris, zijn race kon vervolgen en uiteindelijk teamgenoot Carlos Sainz voor zich als derde over de streep zag komen. De Monegask onthult dat er van tevoren over teamorders was gesproken, maar kan leven met het resultaat.

Voor Leclerc is dit seizoen, de tweede plek het hoogst haalbare. De Monegask was in het begin van het jaar nog de klassementsleider, maar viel in het seizoen wat terug. In Brazilië kwam hij in de zevende ronde Norris tegen en vloog van de baan. Wonderbaarlijk genoeg kon Leclerc zijn weg vervolgen en wist hij uiteindelijk als vierde over de streep te komen. Aangezien Sergio Pérez op P7 lag, werden er belangrijke punten gepakt. Op dit moment staan beide heren op 290 punten, maar Leclerc heeft meer overwinningen weten te pakken en staat dus op de tweede plek.

Geluk

"Die ronde was wel jammer, we hadden geluk, want ik weet niet hoeveel schade de auto had", zo opent Leclerc over het momentje dat hij met Norris had. De F1-75 knalde hard de muur in, maar de auto was nog intact en kon verder racen. "Het voelde niet eens zo heel slecht, de auto stuurde alleen uit zichzelf wat naar rechts, maar verder was het wel oké. Daarna was de snelheid eigenlijk best wel goed en gezien het incident is dit het beste wat we konden doen vandaag", zo legt hij uit. Dat hij nog kon doorrijden nadat hij in de muur stond, dat was voor hem zelf ook best opmerkelijk. "Ja, ik was best wel verrast", zo legt hij uit.

Aan het einde van de race kon teamgenoot Carlos Sainz helpen, door Leclerc voor te laten. Het gebeurde niet en Leclerc vroeg op de boordradio hoe het zat, want het plan vooraf was om de Monegask voor te laten gaan, zo onthult hij. "Ik begrijp het, maar ook weer niet. Natuurlijk, Carlos is op weg naar een podiumplek en ik wil dit soort dingen niet vragen. Maar ik deed het, omdat we voor de race erover gesproken hadden. Maar op de één of andere manier hebben we ineens iets anders gedaan en in het heetst van de strijd was dat best wel frustrerend, maar zo lopen die dingen", aldus Leclerc.