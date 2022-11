Ewan Gale & Brian van Hinthum

Zaterdag 12 november 2022 18:39

Guillaume Rocquelin, Red Bull's hoofd van de Driver Academy, baarde recent opzien door te stellen dat Max Verstappen tekort komt qua technische vaardigheden ten opzichte van andere coureurs die bij het team hebben gereden. Chief engineer Paul Monaghan corrigeert de volgens hem verkeerd vertaalde uitspraken van zijn collega.

Rocquelin stelde onder meer dat Sebastian Vettel een completere coureur was toen hij binnenkwam bij de Oostenrijkse renstal en stipte aan dat Verstappen tekortkomt op het gebied van techniek. "Max is altijd een baas geweest, heeft een hoop zelfvertrouwen, weet wat hij wil en is heel direct. Maar ik zal eerlijk zijn. Max is technisch zwak ten opzichte van andere coureurs waar wij mee gewerkt hebben. Ik denk dat hij nog een hoop progressie moet boeken. Op dat gebied moet hij zich echt nog verbeteren. Dan heb ik het over het ontwikkelen van de auto", vertelde de leider onder meer.

Slechte vertaling

Monaghan komt nu met een tegenreactie naar de toch wat vreemd ogende opmerkingen die in het nieuws kwamen. "Als we even wat dingen mogen corrigeren: het was een slechte vertaling van een interview van een collega van mij. Het was een beetje verkeerd geciteerd. Max is technisch extreem begaafd. Hij heeft als jongeling een hoop werk voor ons verricht, vaak onder toeziend oog van zijn vader. Dat uitwerkingen daarvan zie je goed terug. Hij weet waar hij het over heeft wanneer hij n de auto zit. Hij weet wat hij wil en wat hij van zijn engineers verwacht. Ze weten hoe je een auto moet leveren die goed gebalanceerd is. Ook weet hij situaties te managen met zijn kijk op de banden", zegt hij.

Verbeteringen

De hoofdengineer vervolgt: "Als je ook kijkt naar zijn dossier van de afgelopen seizoenen, is het fenomenaal. Hij zou dat niet kunnen bereiken als hij geen exceptionele coureur was." Hoeft Verstappen dan helemaal niks meer te leren? "Natuurlijk kan hij verbeteren, al zal hij het me niet in dank afnemen dat ik dat zeg", grapt Monaghan. "Er zijn dingen waarmee hij het een beetje beter kan doen. Hij zal dan ook kijken naar wat hij beter kan doen in een seizoen. Het is aan ons om hem een auto te geven waarmee hij dat volgend seizoen kan laten zien."