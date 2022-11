Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 12:29 - Laatste update: 12:32

Helmut Marko kan nu wel weer lachen om de uitspraken van Max Verstappen eerder dit seizoen. De Nederlander zag het na de Grand Prix in Australië even niet meer zitten. Ook denkt de Oostenrijker dat niet veel mensen lang stil zullen staan bij de records van Verstappen.

Verstappen staat op veertien zeges na twintig races en kan op zestien zeges komen. Daarnaast is Verstappen met overmacht wereldkampioen geworden en won Red Bull het kampioenschap bij de constructeurs. Hier leek het na drie races niet van te komen. Verstappen was twee keer uitgevallen en had na de race in Australië 46 punten achterstand op concurrent Charles Leclerc. Die achterstand verdween al snel dankzij een dominante fase van zowel het team als Verstappen zelf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen praat weer met Sky Sports: "Uiteindelijk kan het snel opgelost worden"

Uitspraken

Marko kan zich tegenover Auto Motor und Sport nog goed herinneren dat Verstappen na de Grand Prix in Australië eerder dit seizoen nogal negatief was over zijn titelkansen. "Hoe luidde Max zijn statement ook alweer in Australië: ik heb 36 races nodig om terug te komen? Daarna hebben we ons programma geïntensiveerd en de fouten zijn geanalyseerd. De eerste twee uitvallers waren aan de kant van Red Bull en de derde lag bij Honda. Vervolgens hebben we de kwaliteitscontrole verbeterd."

Record

Verstappen heeft inmiddels flink wat records op zijn naam staan, waaronder het hoogste aantal zeges en punten in een seizoen. Volgens Marko niet iets wat veel mensen lang bij stil zullen staan, zeker ook omdat er nu meer races zijn. "Om eerlijk te zijn, er zijn tegenwoordig veel meer races. Maar na een paar maanden vergeet iedereen wat de basis was en het zal zeker niet makkelijk zijn om dit record opnieuw te vestigen. En we mogen niet vergeten: er zijn nog twee races te gaan."