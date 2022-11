Kunnen Ferrari en Mercedes reageren op snelheid Red Bull? | Wat te verwachten van GP São Paulo

Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Het Formule 1-circus maakt zich langzaam maar zeker op voor de 21e ronde van het wereldkampioenschap. Max Verstappen wist in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen te pakken en hoopt de laatste twee Grands Prix ook op zijn naam te gaan zetten. Maar in Brazilië zal de Formule 1 voor de laatste keer dit jaar een sprintweekend aangaan en dus kan de pikorde op zondag er heel anders uitzien.

Het sprintweekend ziet er iets anders uit dan het traditionele raceweekend van de Formule 1. Tijdens het sprintformat is het de bedoeling dat er elke dag een sessie wordt verreden waar het er echt om gaat. Op vrijdag vindt de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace plaats. Zaterdag zal de laatste vrije training worden verreden en staat de verkorte race op het programma en op zondag zullen de startlichten voor de Grand Prix van São Paulo uitgaan. Wat kunnen we van het weekend gaan verwachten?

Red Bull Racing wil doorpakken

De dominantie van Red Bull en Verstappen in de tweede helft van het seizoen staat buiten kijf. Sinds de Grand Prix van Frankrijk, twee races voor de zomerstop, heeft geen enkele andere coureur dan Verstappen of Sergio Pérez een overwinning behaald. Interlagos zou een circuit moeten zijn dat geschikt is voor de RB18, met veel neerwaartse druk in de middensector wordt gevraagd, in combinatie met het rechte stuk dat weer veel motorvermogen vraagt. De power unit van Honda, met het logo van Red Bull erop, kan op Interlagos zijn benen gaan strekken.

Mercedes wil opwaartse lijn doorzetten

Als de Grand Prix van de Verenigde Staten en de race in Mexico een voorproefje was van de comeback van Mercedes, dan zal het team in Brazilië die lijn moeten doortrekken, door een sterk optreden af te leveren. Lewis Hamilton was in beide wedstrijden de voornaamste uitdager van Verstappen. Tijdens de kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam het gevaar vooral vanaf Hamilton en George Russell. Maar omdat het team dit jaar worstelt met de topsnelheid in vergelijking met Red Bull Racing en Ferrari, is het moeilijk om dit weekend een herhaling te zien. Elk positief resultaat zou een bewijs zijn van de stappen die het team uit Brackley in de tweede helft van het seizoen heeft gezet.

Ferrari moet Mexicaanse fouten rechtzetten

Mercedes zette in Mexico een stap naar voren, daar waar Ferrari vooral wat terugviel. De Scuderia zag een minuut nadat winnaar Verstappen over de streep kwam, zelf de zwart-wit geblokte vlag. Op basis van die prestatie alleen al is het moeilijk te geloven dat het Italiaanse team na de eerste drie races werd getipt voor de titel, zo erg is het verval. Maar in de hoop dat de extreme hoogte in Mexico aanleiding was voor een eenmalig matig optreden, zal Ferrari zich moeten verbeteren voor het komende weekend met Charles Leclerc, die nog altijd met Pérez in gevecht is voor de tweede plek in het klassement. Daarnaast moet het momentum worden gepakt, om voor volgend jaar een nieuwe aanval op het kampioenschap te kunnen uitvoeren.

Alpine en McLaren staan voor een cruciaal weekend

Slechts zeven punten scheiden Alpine en McLaren in de race om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap na de uitvalbeurt van Fernando Alonso in de Grand Prix van Mexico-Stad. De betrouwbaarheid van Alpine werd opnieuw in twijfel getrokken, nadat Alonso zich twee weken geleden in de slotfase van de race terugtrok, waardoor cruciale punten verloren zijn gegaan. McLaren heeft een groot deel van het seizoen moeite gehad om met Alpine te concurreren, maar op bepaalde circuits heeft de in Woking gevestigde formatie zijn rivaal voorbijgestreefd. Een positief weekend voor Alpine zou de vierde plaats in het kampioenschap moeten garanderen, tenzij er zich grote drama's voordoen in Abu Dhabi. De druk staat voor beide teams vol op de ketel.

Laatste sprintrace van het jaar

Voor de laatste keer dit seizoen maakt het sprintformat zijn opwachting. Er zullen komend seizoen zes sprintwedstrijden worden verreden, ondanks dat de meningen over het format verdeeld zijn, niet in de laatste plaats door wereldkampioen Max Verstappen, die zich zeer kritisch heeft uitgelaten over de uitbreiding. Voor dit weekend betekent het echter dat de kwalificatie wordt verplaatst naar vrijdagmiddag, zodat de 100 km sprint op zaterdag kan plaatsvinden. Dit evenement was vorig seizoen erg spannend: Hamilton startte op zaterdag achteraan en won op zondag. Het Duitse team zal ongetwijfeld een herhaling van vorig jaar willen zien, aankomend weekend.

