Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 16:03 - Laatste update: 16:04

Daniel Ricciardo heeft suggesties, dat een terugkeer naar de Formule 1 in 2024 wordt beïnvloed door Lewis Hamiltons aanstaande contractverlenging bij Mercedes, van de hand gewezen.

De Australiër wordt in verband gebracht met een rol als reservecoureur bij het team uit Brackley. Maar niet alleen met Mercedes zou Ricciardo in gesprek zijn. Ook zijn voormalig werkgever Red Bull Racing zou een mogelijke kanshebber zijn. Toto Wolff zit volgend jaar zonder reservecoureur en de achtvoudig Grand Prix-winnaar zou een goede match zijn. "Wij mogen hem erg graag, hij heeft een geweldig karakter, maar we zijn niet in een positie om te beslissen wie de derde rijder wordt", zo vertelde de teambaas van Mercedes eerder.

Artikel gaat verder onder video

'Wil dat hij blijft'

Op de vraag of het nieuws van de contractbespreking van Hamilton, zijn mogelijkheid om terug te keren op de grid in gevaar brengt, reageert Ricciardo: "De waarheid is dat ik wil dat hij in de sport blijft. Hij is één van de allergrootste ooit en ik denk dat het leuk is om met hem te strijden, om wiel aan wiel met hem te rijden, het is geweldig want, normaal gesproken is het op het scherp van de snede, dus ik wil dat zeker meer doen in de toekomst en zo staan de zaken er momenteel voor."

Opnieuw opbouwen

De goedlachse Australiër weet dat de kansen op dit moment niet zo groot zijn, toch wil hij niet afhankelijk zijn van andere coureurs. "Kansen zullen zich voordoen, wanneer ze zich voordoen. Maar ik reken er niet op dat iemand anders iets moet doen, zodat ik mijn weg kan vinden", legt hij uit. Zijn plannen voor het komende jaar? "Ik wil de tijd nemen, laten we zeggen, een beetje afstand houden van de sport en mezelf opnieuw opbouwen. Maar als er dan iets zinvol is in 2024, dan sta ik open voor een rentree met hopelijk wat plezier en actie vooraan", aldus Ricciardo.