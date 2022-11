Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 15:44

Max Verstappen en Red Bull Racing begonnen het seizoen natuurlijk dramatisch met meerdere uitvalbeurten in de eerste drie races. Daarna leken de problemen gestaag opgelost te worden en leek de auto ook steeds meer bij Verstappen te passen. Zat daar een voorkeursbehandeling in het spel? Helmut Marko ontkent.

De Formule 1 is wel eens spannender geweest dan in 2022. Na het enerverende 2021-seizoen moesten we dit jaar wat inleveren qua spanning in het kampioenschap. Na een prima eerste gedeelte van het seizoen, waarin Ferrari het de Red Bull flink lastig wist te maken, was het in de tweede seizoenshelft enkel Max Verstappen die de klok sloeg. De Nederlander reed op dominante wijze richting zijn tweede wereldtitel en wist het kampioenschap al in Japan te verzekeren.

Ontwikkeling RB18

Daar waar in de openingsfase van het seizoen het erop leek dat heren als Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Perez het vuur aan de schenen konden leggen bij Verstappen, is daar uiteindelijk niet veel van waar gebleken. Een veel gehoord geluid over Red Bull Racing is dat de wagen volledig in het voordeel van Verstappen ontwikkeld is, maar dat wordt stellig door Marko ontkent tegenover Auto, Motor und Sport. "Dat is natuurlijk onzin. Het grootste probleem waar we last van hadden was het overgewicht. Daar zijn we nu eindelijk een beetje overheen."

Omgedraaid

Toch was het in de beginfase totaal geen zekerheid dat Verstappen er zo gemakkelijk met de wereldtitel vandoor kon gaan. Marko memoreert: "Nee... Want wat waren Max zijn woorden ook alweer na Australië? Dat hij 36 races nodig zou hebben om het gat te dichten. Dat zou lastig geworden zijn in één jaar. Daarna hebben we ons programma geïntensiveerd en de fouten geanalyseerd. De eerste twee uitvalbeurten lagen aan Red Bull, de derde aan Honda. Toen hebben we de kwaliteitscontrole verbeterd", besluit hij.