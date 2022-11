Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit de komst van Daniel Ricciardo als reservecoureur niet uit. Het team moet na het wegvallen van Nyck de Vries op zoek gaan naar een nieuwe reserverijder en zou gecharmeerd zijn van de voormalig Red Bull-coureur.

Voor De Vries gaat er volgend seizoen een droom in vervulling als teamgenoot van Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. Stoffel Vandoorne stond ook op de loonlijst van het team uit Brackley, maar de Belg zal vanaf volgend jaar bij Aston Martin als reservecoureur aan de slag gaan, naast zijn activiteiten in de Formule E. Voor achtvoudig Grand Prix-winnaar Ricciardo lijkt er een sabbatical aan te komen, nu de zitjes van volgend jaar grotendeels zijn ingevuld. Het Amerikaanse Haas zou interesse hebben in Ricciardo, maar die liefde is niet wederzijds. Vermoedelijk wordt Nico Hulkenberg aankomende donderdag aangekondigd als vervanger van Mick Schumacher.

Knoop is nog niet doorgehakt

Ricciardo heeft duidelijk gemaakt dat hij volgend seizoen weliswaar niet op de grid zal staan nadat hij een jaar eerder dan gepland uit zijn contract bij McLaren is gestapt, maar dat hij vastbesloten is om relevant te blijven door een reservezitje in te nemen. Hoewel de Australiër sterk in verband wordt gebracht met Mercedes, heeft Wolff bevestigd dat er nog geen beslissing is genomen. "Daniel spreekt met een paar teams over een mogelijke rol, ook met Red Bull", onthulde de Oostenrijker.

"Voor ons is hij erg leuk, hij heeft een geweldig karakter, maar we zijn niet in een positie om te beslissen wie de derde rijder wordt", gaat de teambaas verder. Wolff wijst vooral naar de extra persoonlijkheid die Ricciardo meeneemt, mocht hij toetreden. "Persoonlijkheid, en hij loopt al heel lang mee. Hij kent deze auto's door en door en dat kan echt een voordeel zijn. Maar ik wil geen geruchten naar buiten brengen, want we hebben nog niets besloten", aldus Wolff.