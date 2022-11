Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 10:14 - Laatste update: 10:14

Red Bull Racing zal rekening moeten houden met een aantal nieuwe gezichten aan de top, na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. Volgens The Athletic zou de CEO van voetbalclub Red Bull Leipzig, Oliver Mintzlaff de sporttak van het energiedrankjesbedrijf op zich gaan nemen en daar vallen de twee Formule 1-teams ook onder.

Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten kwam het trieste nieuws naar buiten dat oprichter Mateschitz op 78-jarige leeftijd was overleden. Het zorgde voor een emotioneel weekend, waarin Red Bull als team beslag wist te leggen op het constructeurskampioenschap. Logischerwijs werd de titel opgedragen aan de Oostenrijker, die verantwoordelijk is geweest voor de start van een racecarrière voor heel veel jonge talenten. Mateschitz had als aandeelhouder van het merk de touwtjes in handen en die verantwoordelijkheden worden verdeeld over drie CEO's, waarvan de eerste vermoedelijk Mintzlaff zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw gezicht

Mintzlaff is momenteel verantwoordelijk voor voetbalclub Red Bull Leipzig. In zijn nieuwe functie voor het concern wordt hij verantwoordelijk voor verschillende afdelingen, waaronder de sporttak, waar Formule 1 ook onder valt. Op 15 november zal hij naar verluidt zijn nieuwe functie gaan oppakken en moet hij zijn verantwoordelijkheden bij de voetbalclub neerleggen.

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Racing installeert maar liefst drie vervangers voor overleden Mateschitz'

De andere CEO's die zich gaan bezighouden met het merk zijn: Franz Watzlawick en Alexander Kirchmayr. Mateschitz junior zou dit per brief hebben laten weten aan het personeel van Red Bull. Het zou volgens de zoon van Dietrich gaan om de wens van zijn vader