Jenson Button moet toegeven dat hij het onwaarschijnlijk vindt dat Daniel Ricciardo zal terugkeren in de koningsklasse na zijn sabbatical, aankomend jaar. De achtvoudig Grand Prix-winnaar wordt bij McLaren vervangen door landgenoot Oscar Piastri.

Ricciardo heeft bevestigd dat hij volgend seizoen niet op de grid zal staan, maar streeft naar een terugkeer in 2024, wat direct vragen oproep over zijn activiteiten volgend jaar. De Australiër heeft aangegeven dat hij volgend seizoen terug te vinden is op de Formule 1-paddock, maar in welke hoedanigheid, daarover heeft hij nog niets medegedeeld.

Het huwelijk tussen McLaren en Ricciardo is mislukt en dus vindt Button, zo vertelt hij bij Any Driven Monday, dat het team de juiste beslissing heeft genomen. "De stap van McLaren is de juiste. Daniel heeft het grootste deel van het seizoen niet het tempo van Lando gehaald, hij zat er soms wat naast, dus dit is de juiste zet voor het team", zo geeft de kampioen van 2009 aan. Voor Ricciardo betekent dit voorlopig het einde van zijn Formule 1-carrière, al hint hij op een terugkeer.

'Sabbatical geen goede zet'

"Voor Daniel is het een lastige situatie. Ik denk dat hij niet te ver wilde afzakken en werken met een team dat vooral achteraan rijdt. Het is best lastig voor een coureur, die van een team komt dat soms bijna races weet te winnen, naar een team die vecht om de punten. Het is een moeilijke afweging, maar ik denk nog steeds dat het een betere zet was voor hem, dan dit", vertelt Button. Ricciardo kan rekenen op de interesse van Haas, maar die liefde is niet wederzijds. Toch wijst Button naar de kansen: "Ga naar een team, werk hard, laat mensen zien wat je kan, in een auto die misschien wat meer bij je past, en dan vergeten de mensen wat er het jaar ervoor is gebeurd."

Button bezorgd om reputatieschade

Ricciardo kende veel ups en downs in de afgelopen twee jaar, sinds hij bij het team uit Woking zit. Button maakt zich echter zorgen dat de reputatie van de 33-jarige rijder te veel is beschadigd door zijn jaren bij McLaren. "Dat is het probleem nu, mensen vergeten hoe goed Ricciardo is, omdat hij zo'n moeilijke anderhalf of twee jaar achter de rug heeft. Maar hij heeft het talent en in een auto die bij hem past en een team dat achter hem staat, zou hij zijn kwaliteiten kunnen laten zien en dan heeft hij de kans om weer in een topteam te komen", zo wijst hij toch naar de interesse van Haas. Ricciardo zinspeelt op een sabbatical, maar dat kan volgens Button het einde van zijn Formule 1-carrière betekenen. "Als je dit gewoon gaat uitzitten. Mensen herinneren zich dan alleen wat er vorig jaar is gebeurd. Het is een lastige situatie en ik zie hem echt niet terugkeren naar een competitief team na een jaartje eruit te zijn geweest", concludeert Button.