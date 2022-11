Ian Parkes & Brian van Hinthum

1 november 2022

Toto Wolff en Mercedes lijken langzaam maar zeker de weg naar voren terug te vinden. De Zilverpijlen wisten zich de afgelopen race in Mexico keurig voor de Ferrari's te plaatsen en de Duitse renstal leek zelfs even aan een overwinning te mogen denken. Toto Wolff waarschuwt dat beide benen op de grond moeten blijven staan.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar, waardoor er in 2023 weer een competitieve Zilverpijl op de grid moet komen te staan.

Strijden om de overwinning

In Mexico mocht men - nadat Lewis Hamilton er in Austin ook al dichtbij zat - weer eens ruiken aan een mogelijke overwinning, al was het Max Verstappen die uiteindelijk toch roet in het eten gooide. Toch zorgt het voor optimisme in Brixworth. Wolff krijgt de vraag hoe het ruiken aan de overwinning doorwerkt binnen de renstal. "Het ding is: we zijn racers en op dit moment kunnen we de voorkant weer zien. Nu willen we die ook grijpen, maar daarom voelen we natuurlijk ook wat frustratie."

Terugkeer naar de top

Toch mag het voorlopig nog niet zo zijn, al zorgen de prestaties van de afgelopen weken wel weer voor een positieve vibe binnen de renstal van de Oostenrijker. "Ik ben het er wel volledig mee eens dat we van heel ver komen en we nu op deze plek staan. We racen voor de overwinning en racen met beide auto's voor het podium. De Ferrari's staan achter ons", is de teambaas stellig. Toch waakt hij voor té veel vleugels. "We moeten nederig blijven qua resultaten die we in het verleden hebben behaald, terwijl we opnieuw proberen terug te keren naar de top."