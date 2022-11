Remy Ramjiawan

Voor Nyck de Vries wordt het steeds meer duidelijk over hoe het volgend jaar bij AlphaTauri eruit zal gaan zien. De coureur uit Sneek is bezig met zijn laatste maanden bij Mercedes en zal op 20 november de Young Driver Test, na de race in Abu Dhabi, rijden voor het Italiaanse team.

Afgelopen weekend mocht De Vries nog plaatsnemen in de W13 van George Russell. Daardoor heeft Mercedes voldaan aan de verplichte rookietest van 2022 en het was voor De Vries de vierde keer dit jaar, dat hij tijdens een vrije training in actie mocht komen. In Spanje mocht hij in de Williams stappen, in Frankrijk was de W13 van Lewis Hamilton aan de beurt en in Italië had De Vries het groen van Aston Martin aan. Later dat weekend werd hij opgeroepen om in te vallen voor de zieke Alexander Albon bij Williams en met een negende plaats wist hij het weekend in Monza af te sluiten.

Erfenis Gasly

Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk over de nieuwe klus bij AlphaTauri, met Yuki Tsunoda als teamgenoot. Zo zal De Vries voor het eerst in zijn carrière een manager aanstellen, zodat hij zich kan richten op het racen. Fransman Guillaume Le Goff is door de coureur uit Sneek aangesteld om zijn zakelijke belangen te behartigen. De manager is op dit moment ook in dienst voor Pierre Gasly, de vertrekkend coureur bij AlphaTauri. Het is niet het enige dat De Vries overneemt van de enkelvoudig racewinnaar. Zo zal de huidige race-engineer Pierre Hamelin volgend jaar in het oortje van De Vries te horen zijn en de Pyry Salmela, nu actief als personal trainer van Gasly, zal ook met De Vries gaan samenwerken, zo weet De Telegraaf te melden.

Eerste meters

De Formule E-kampioen van 2021 zal zijn eerste meters voor AlphaTauri gaan maken op 20 november, de maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi. Ondanks dat Mercedes nog tot 31 december de werkgever is van de 27-jarige coureur, staat het team de testrit toe. Inmiddels is de Nederlander ook al op bezoek geweest in de fabriek van AlphaTauri in Faenza, dit om een nieuw zitje te laten ingieten.