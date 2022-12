Wat zijn de opties voor het F1-team van Andretti en waarom duurt het zo lang?

Lars Leeftink

Andretti heeft al een tijdje geleden duidelijk gemaakt dat ze als tweede Amerikaanse team de Formule 1 willen gaan versterken. De vraag is alleen met welke leverancier dit moet gaan gebeuren en of F1-teams dit wel gaan goedkeuren. Hoe staat het ervoor en wat zijn de opties?

Andretti wil, onder leiding van Mario Andretti, de Formule 1 nog voor 2026 komen versterken. Hiervoor moeten echter twee dingen gebeuren. De Formule 1, FIA en de teams moeten akkoord gaan met de komst van Andretti, en het team zal graag een partner hebben om in de sport mee samen te werken als het aankomt op leveren van motoren. Beide zijn zo makkelijk nog niet, waardoor het ook nog alles behalve zeker is dat Andretti vanaf 2024 of later de sport als elfde team komt versterken. Wat zijn de struikelblokken en waarom duurt dit hele proces nu al een tijdje?

Teams

Ten eerste zijn er de huidige F1-teams. Momenteel bestaat de Formule 1 uit tien teams, waaronder een Amerikaans team: Haas. Deze tien teams zien, in tegenstelling tot de komst van Audi en Porsche, veel nadelen bij de komst van Andretti. Dit heeft allemaal te maken met geld. Als er een extra team zoals Andretti komt, is er dus ook een team extra waaronder het prijzengeld verdeeld moet worden en is er meer concurrentie om in de top tien te komen. Ook dit heeft impact op de inkomsten van de huidige teams. De teams worden daar, zeker in tijden van inflatie en de budgetcap, niet al te vrolijk van. Het lijkt erop dat het prijzengeld omhoog moet, willen de teams de komst van Andretti accepteren. De andere uitkomst die mogelijk is, is dat Andretti geen toekomst heeft in de sport. Mocht deze horden wel genomen worden door Andretti, is er nog een ander potentieel probleem.

Leverancier

Andretti heeft nog geen partner voor 2024 of later als het aankomt op het leveren van motoren, en de opties liggen niet echt meer voor het oprapen. Andretti wil zelf een team oprichten en daar waarschijnlijk ook behoorlijk wat invloed op hebben, dus een team als Red Bull valt als partner dan al af. Ook Audi en Sauber, die vanaf 2026 gaan samenwerken, vallen om precies die reden af als potentiƫle partners. De overige huidige teams lijken geen realistische targets voor het team qua samenwerking, waardoor een elfde team de enige optie lijkt te zijn. Qua leveranciers zijn verder Mercedes en Ferrari al bij meerdere teams actief als leverancier, en de vraag is of beide leveranciers er nog twee auto's en een team bij willen hebben. Daardoor lijken er, naast een onwaarschijnlijke samenwerking met Red Bull als leverancier, nog twee opties over te zijn.

Begin dit jaar leek Andretti al te hinten op een mogelijke samenwerking met Renault, dat momenteel alleen de auto's van Alpine van motoren voorziet. Ruimte genoeg dus om uit te breiden zou je zeggen. Daarnaast heeft Renault met het leveren van motoren voor andere teams best wel wat successen geboekt. Je hoeft alleen maar aan de succesjaren van Red Bull en Sebastian Vettel te denken. Een langere tijd geleden ook met Toro Rosso, Benetton en Williams. De afgelopen jaren heeft Renault zich enkel, en met weinig succes, gefocust op het eigen team. Daar zou door Andretti verandering in kunnen komen. Daarnaast lijken er nog twee andere opties te zijn.

Porsche

Porsche wil als leverancier ook de Formule 1 in, en lijkt ook moeite te hebben om een partner te vinden. Er leek een deal met Red Bull aan te komen, maar deze gesprekken eindigde omdat Porsche te veel inspraak en aandelen wou in het team van Red Bull. Het geeft wellicht ook aan dat Porsche wat meer wil dan alleen maar leverancier zijn. Dit, in combinatie met het feit dat Porsche pas vanaf 2026 pas de Formule 1 als motorleverancier wil versterken, maakt een mogelijke samenwerking met Andretti lastig. Toch zou het wel een uitkomst kunnen bieden als beide teams geen partner vinden en Andretti het geduld heeft om tot 2026 te wachten.

Honda

Tot slot een op het eerste oog zeer onwaarschijnlijke kandidaat: Honda. Honda zal tot eind 2025 Red Bull nog ondersteunen, maar heeft op papier daarna zijn handen vrij. De geruchten zijn dat het sportgedeelte van Honda vanaf de nieuwe motorreglementen in 2026 zeker open zou staan voor een terugkeer op de voorgrond als leverancier. Andretti zou dan een prima partner kunnen zijn, maar gezien de succesvolle historie van Honda en Red Bull zal het team van Max Verstappen waarschijnlijk de voorkeur krijgen. Daarnaast zal Honda ook pas vanaf 2026 beschikbaar zijn voor Andretti, net zoals Porsche.

Conclusie

Andretti moet nog twee obstakels overleven en weten op te lossen, wil het daadwerkelijk vanaf 2024 of later de Formule 1 komen versterken. Het zal de FIA, de Formule 1 maar vooral de teams moeten overtuigen dat hun komst goed is voor de sport en de teams die nu meedoen. Daarnaast moet het nog een leverancier vinden, terwijl de opties niet per se voor het oprapen liggen. Veel werk aan de winkel dus nog wil er de komende jaren een elfde team bij gaan komen.