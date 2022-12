Brian Van Hinthum

Maandag 26 december 2022 12:02 - Laatste update: 12:32

Zoals inmiddels wel bekend, herbergt het optrekje van Max Verstappen niet op Nederlandse bodem, maar in het peperdure Monaco. De dwergstaat, bekend om zijn glitter en glamour, is voor vele Formule 1-coureurs een geliefde woonplaats. Maar waarom woont de wereldkampioen in Monte Carlo en hoe ziet zijn thuisbasis eruit?

Monaco is voor veel van de steenrijke Formule 1-coureurs en andere beroemdheden een favoriete woonplaats. Wie door de straten van Monte Carlo loopt, heeft een aardige kans om zomaar tegen een voorbijkomende Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris of Valtteri Bottas aan te lopen. Niet alleen onder Formule 1-coureurs is de dwergstaat behoorlijk in trek. Namen als Thierry Henry, Bjorn Borg en Novak Djokovic wonen ook onder de heerlijke Monegaskische zon.

Waarom woont Verstappen in Monaco?

Maar waarom is het slechts 40.000 inwoners tellende Monaco toch zo in trek bij een hoop van deze steenrijke sporters? Naast de roem en fortuin die Monte Carlo uitstraalt, ademt het staatje ook een gezonde sportcultuur. Natuurlijk herbergt het met de Grand Prix van Monaco ƩƩn van de grootste race-evenementen ter wereld. Daarnaast wordt er op de Monte-Carlo Country Club jaarlijks het ATP 1000-toernooi van Monte Carlo gespeeld en herbergt het kikkerlandje in de vorm van AS Monaco, voormalig club van PSG-speler Kylian MbappƩ, ook nog eens ƩƩn van de rijkere voetbalclubs van Frankrijk.

Eerlijk is eerlijk, het zal de sporters en Verstappen niet alleen gaan om de mooie tennisclub of de glitter en glamour. Monaco staat namelijk bekend als Ć©Ć©n van de belastingparadijzen die onze wereld rijk is. De heren en dames, die natuurlijk de touwtjes aan elkaar moeten knopen van hun loon, hoeven in Monaco geen inkomensbelasting te betalen en daarnaast wordt er door de Monegaskische regering ook geen vermogensbelasting ingehouden. Andere sporters kiezen bijvoorbeeld voor plekken als Zwitserland, Dubai en de Bahama's, die vergelijkbare constructies hanteren.

Waar woont Verstappen?

Genoeg nu over Monaco zelf, want het is tijd om wat dieper in te gaan op het stulpje van de wereldkampioen zelf. Verstappen, geboren en opgegroeid op Belgische bodem, leeft sinds 2015 in Monaco en dat doet hij in een vrij prijzig appartement van zo'n 180 vierkante meter. Het optrekje, gelegen in de luxueuze wijk Fontvieille, wordt door Verstappen naar schatting voor zo'n 18.000 euro per maand gehuurd, terwijl je voor een vergelijkbaar appartement rond de zestien miljoen euro kwijt bent als je het zou willen kopen. Je hoort het goed.

Het optrekje van de wereldkampioen heeft een prachtig uitzicht op zee en de vele jachten die hun weg vinden over het azuurblauwe water. Daarnaast bevindt de helikopterhaven zich op loopafstand voor de Nederlander. Vanaf die plek kan hij binnen zeven minuten naar het vliegveld van Nice vervoerd worden om zijn privƩjet in te stappen en te reizen naar alle mogelijke plekken ter wereld. Geen wachttijden op de vertraagde NS of een uitpuilend Schiphol dus voor de Red Bull-coureur.

Binnenkant van het optrekje

De wereldkampioen laat niet vaak kiekjes vanaf de binnenkant van zijn thuisbasis in Monte Carlo zien, al post hij wel regelmatig foto's vanaf zijn balkon in de wereldberoemde kustplaats. Met een beetje kunst- en vliegwerk zijn er wel een paar plaatjes te bemachtigen van de binnenkant van zijn huis via de makelaar waar hij zijn huis dus voor een riant bedrag huurt. Overigens is het interieur van zijn uitvalsbasis niet ingericht door Verstappen zelf, hij heeft daarbij namelijk hulp gekregen van moeder Sophie Kumpen. Eerlijk is eerlijk: dat ziet er niet verkeerd uit.

Ā© Youtube Monaco Jewel Estates