Grand Prix van Brazilië 2012: Vettel pakt wereldtitel na zinderende ontknoping

Het is bijna tijd voor de Grand Prix van São Paulo en dus duiken we even terug in de roemruchte geschiedenis van die race. We bekijken en beschrijven de Grand Prix van Brazilië uit 2012, verreden op 25 november 2012 op het altijd indrukwekkende Autódromo José Carlos Pace.

Het circuit in São Paulo is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. Het circuit is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op dit circuit zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash.

Artikel gaat verder onder video

Beroemde Senna-bocht

Zoals wel vaker het geval is geweest in de roemruchte geschiedenis van de Formule 1, werd er een titelgevecht uitgevochten in het prachtige Sao Paulo. Sebastian Vettel en Fernando Alonso arriveerden allebei met goede hoop op de wereldtitel, al hing de vlag er voor de Duitser toch iets vrolijker bij. Alonso arriveerde met 260 punten in Brazilië. Dat waren er dertien minder dan zijn Duitse titelrivaal. Er moest dus zeker het een en ander gebeuren, wilde Alonso het team van Ferrari de eerste wereldtitel sinds 2007 bezorgen.

Kwalificatie

In de kwalificatie op de zaterdag bleken het de McLarens die de zaakjes het beste op orde hadden. Lewis Hamilton wist zich in zijn laatste raceweekend voor McLaren te posteren op pole position. Hij werd op de eerste startrij geflankeerd door teamgenoot Jenson Button. Alonso beleefde een dramatische zaterdagmiddag in Sao Paulo. De Spanjaard kwam niet verder dan een achtste positie.

Pole position voor Hamilton

En daarmee leek het kamp van Red Bull Racing zich al langzaam maar zeker op te kunnen maken voor een feestje. Vettel deed wat hij moest doen en kwalificeerde zich keurig voor zijn Spaanse concurrent op de vierde stek. Omdat Pastor Maldonado later nog zijn derde reprimande van het seizoen kreeg wegens het missen van de weging, schoof Alonso door de straf van Maldonado nog wel een plekje op richting de zevende stek.

Droomstart voor de Spanjaard

Hoewel een derde wereldtitel voor de man uit Oviedo verder weg leek dan ooit, kon de eerste ronde niet beter verlopen dan dat het gebeurde voor het kamp van Ferrari. Daar waar Alonso veilig en wel de eerste bochten op Interlagos door wist te komen, was het daar zomaar Vettel die ineens andersom op de baan stond. De op dat moment tweevoudig wereldkampioen raakte bij het insturen van bocht drie de voorkant van Bruno Senna.

Dramatisch begin voor Vettel

Het gevolgd was een ogenschijnlijk horrorscenario voor de Duitser. Hij wist dan wel met het nodige geluk zijn auto aan de praat te houden, maar het was zeer onwaarschijnlijk dat hij zonder noemenswaardige schade door kon rijden. Na bijgekomen te zijn van de schrik wist Vettel zijn race te vervolgen, maar één ding was zeker: dit werd een enorme berg om te beklimmen voor de Duitser die ineens na een rondje als underdog door het leven ging.

Druk op Alonso

Het werd een race om de nagels bij af te bijten voor iedereen die Alonso of Vettel een warm hart toedraagt. Alonso wist al vrij snel in een briljante inhaalactie zowel Vettel zijn teamgenoot Mark Webber als eigen teamgenoot Felipe Massa te grazen te nemen, waardoor hij kon jagen richting podium. Even later schoot de Spanjaard rechtdoor bij het ingaan van de Senna S's op het nog altijd natte Interlagos. Ook Hamilton wist moeilijk de grip te vinden en hij werd gepasseerd door teamgenoot Button.

Het gevecht vooraan was indrukwekkend. Vrijwel iedereen had moeite om binnen de lijntjes te kleuren en het lag erg dicht bij elkaar. Het was nota bene Nico Hulkenberg die werkelijk over het circuit vloog in zijn Force India. De Duitser nam Button te grazen en nam de leiding over in de race. Ondertussen vochten de beide McLaren's verder en was het Alonso die op het vinkentouw zat. Hij had immers een zo goed mogelijke eindklassering nodig met een door het middenveld vechtende Vettel in het achterhoofd.

Spanjaard kan titel ruiken

Even later werd de druk op Hulkenberg te veel. Met een naderende Hamilton raakte hij even de grip met zijn Force India kwijt, waardoor hij in de zijkant van de McLaren terechtkwam. Het betekende einde race voor Hamilton en serieuze schade voor Hulkenberg, waardoor Alonso ineens twee posities wist te winnen en een wereldkampioenschap ineens heel dichtbij leek. Even later scheelde het niet veel of raakte hij zelf na het uitkomen van de Senna S's de macht over zijn Ferrari kwijt.

Hulkenberg en Hamilton net na de crash

Toch was het een masterclass van Vettel, die met zijn razendsnelle Red Bull in verradelijke omstandigheden toch naar voren wist te stormen. De Duitser nam landgenoot Michael Schumacher te grazen en op P6 kon hem weinig gebeuren als Alonso de race niet zou winnen. Uiteindelijk ging het kampioenschap als een nachtkaars uit. Paul di Resta verloor zijn Force India en parkeerde hem in de muur in rondje 70, waardoor de Safety Car de baan op kwam en de race uiteindelijk niet meer op normale snelheid hervat kon worden. Vettel kroonde zich na de schrik van zijn leven alsnog zéér knap tot wereldkampioen Formule 1, voor de derde keer op rij.

Vettel viert wereldtitel

