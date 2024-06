Het is inmiddels een tijdje geleden dat Fernando Alonso een Grand Prix-zege in F1 heeft geboekt. De Grand Prix van Spanje, die komend weekend verreden gaat worden, was in 2013 de laatste zege van de historische coureur. De kans lijkt klein dat hier komend weekend verandering in gaat komen, maar F1 vindt het in ieder geval reden genoeg om er op terug te blikken.