Pulling tóch nog geen F1 Academy-kampioen van 2024 | F1 Shorts

De miniserie over Ayrton Senna is vanaf vrijdag te zien op streamingdienst Netflix. In de serie, die grotendeels in Portugal is opgenomen, wordt er ingezoomd op de begindagen van de racecarrière van de Formule 1-legende, tot aan zijn tragische crash in San Marino. De Braziliaan is het afgelopen jaar in de sport ook diverse keren geëerd, het is namelijk dertig jaar geleden dat het ongeluk in Imola zich voordeed.