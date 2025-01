Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts Sort by: Latest Oldest F1 neemt klachten over 'saaie' Formule 1 op de hak F1 staat niet bij iedereen bekend als een spectaculaire raceklasse, zeker door de dominante periodes van Lewis Hamilton en Max Verstappen de afgelopen tien jaar. Het social media-team van F1 laat zien dat 2024 allesbehalve saai was. F1 loopt alle aangepaste bio's op social media door van coureurs 2025 Het seizoen 2025 laat nog 2,5 maand op zich wachten, maar voor veel coureurs is de jaarwisselling het moment geweets waarop ze een nieuwe team of een nieuwe rol hebben gekregen. Reden genoeg voor F1 om eens alle veranderde social media bio's langs te lopen van de coureurs voor 2025. Red Bull geeft inkijkje in titelwinnend pitstopteam Hoewel Red Bull Racing als constructeur geen kampioenschap heeft weten te pakken, is er naast Max Verstappen nog een afdeling die een feestje mag vieren. Zo heeft het pitstop-team van Red Bull namelijk wel de snelste pitstop in 2024 afgeleverd en het Oostenrijkse team geeft een inkijkje bij dat team. Tom Coronel geeft update over voorbereidingen Dakar 2025 Het Coronel Dakar Team maakt zich op voor de start van de Dakar 2025. Tom Coronel geeft op X de laatste update, voordat de proloog morgen van start gaat. De puntjes worden door het team nog op de spreekwoordelijk 'I' gezet en Coronel heeft er zin in: "Wij zijn er klaar voor." F1 neemt rookies en nieuwe coureurs op eerste dag 2025 meteen op de hak In 2025 gaan we, op twee teams na (McLaren en Aston Martin), veel nieuwe line-ups en dus ook nieuwe coureurs zien. Veel rookies of coureurs die aan hun eerste volledige seizoen gaan beginnen. Daar weet het social media-team van F1 wel raad mee. TAG Heuer keert terug als officiële tijdwaarnemer in Formule 1 Instagram De LVMH Group, bestaande uit de bekende merken Moët Hennessy en Louis Vuitton, staat vanaf dit jaar weer centraal in tv-uitzendingen van de Formule 1. Van de vele luxeproducten die het bezit, is horlogemaker TAG Heuer daar een van. Het Zwitserse bedrijf neemt de rol over van Rolex als de officiële tijdwaarnemer van het wereldkampioenschap. TAG Heuer was al van 1992 tot en met 2003 de officiële waarnemer van de Formule 1, zoals was te zien op de tv graphics uit 'de goeie ouwe tijd'. Daarnaast was het de titelsponsor van de Renault-power unit achterin de Red Bull van 2016 tot en met 2018. F1 blikt nog een laatste keer terug op seizoen 2024 Het is 31 december en dus oudjaarsdag in de hele wereld, wat ook voor het social media-team van F1 het juiste moment is om nog een laatste keer terug te blikken op het seizoen 2024. F1 maakt van coureurs street fighter-achtige karakters F1 moet in de winterstop ook de tijd gaan vullen. Dit weet het social media-team van F1 op creatieve wijze te doen, namelijk door van de F1-coureurs een soort street fighters te maken. Kijk en geniet. F1 drijft de spot met eigen breaking-format voor social media na 2024 Het seizoen 2024 stond in het teken van het kampioenschap van Max Verstappen, maar ook van veel nieuws. Zoveel nieuws, dat F1 een hele collage kon maken met het breaking format dat ze op social media gebruiken. Zo vierden Norris en McLaren de constructeurstitel Youtube In Abu Dhabi won McLaren voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel, en haar eerste kampioenschap sinds Lewis Hamilton in 2008 kampioen werd. Lando Norris, die de beslissende race won, heeft inmiddels een video gepubliceerd waarin we een kijkje achter de schermen nemen van hoe de titel werd gevierd door het team. Coronel Dakar Team reist af naar Saudi-Arabië Instagram Het Coronel Dakar Team is helemaal klaar voor de Dakar 2025-editie. Het team heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op de Rally en toonde in november de nieuwe wagen waarmee de top twintig van het klassement moet worden bereikt. Het team reist op dit moment af naar het spektakel, zodat het op 3 januari klaar is voor de start. Leclerc toont Caraïbische kerstkiekjes Voor Charles Leclerc werden de kerstdagen gevierd onder een zomerzonnetje. De Monegask vierde de feestdagen uiteraard met familie en vrienden, maar deed dat wel op een hele exclusieve locaties en deelt daarvan de foto's. F1 blikt terug op zege Hamilton in Silverstone Lewis Hamilton heeft zijn laatste seizoen bij Mercedes erop zitten, maar sloot wel op een mooie manier af. De Brit won in eigen huis zijn thuisrace op het circuit Silverstone. Dit leverde mooie beelden op, beelden die F1 graag nog een keer deelt. Verstappen in actie tijdens test met Verstappen.com Racing in Portimão Dat Max Verstappen zich tijdens de winterstop niet verveeld, blijkt wel uit de volgende foto's. De Nederlander was met MaxVerstappen.com Racing actief op het circuit in het Portugese Portimão, met geheel eigen livery. F1 blikt nog een keertje terug op zege Leclerc in Monza Charles Leclerc won dit seizoen niet alleen in Monaco, maar ook in Monza. Zeker voor de Ferrari-fans en het team zelf een historische overwinning, maar ook voor de Monegask. F1 blikt er nog een keertje op terug. Load more

Gerelateerd