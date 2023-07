Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 15:16 - Laatste update: 15:25

Hoewel Red Bull Racing ook na de Britse Grand Prix met de prijzen naar huis ging, ziet teambaas Christian Horner wel dat de concurrentie dichterbij komt. Aan het begin van het seizoen was het Aston Martin die zichzelf het tweede team kon noemen, na de race op Silverstone lijkt dat McLaren te zijn.

Het Oostenrijkse team komt superlatieven tekort om het weekend op Silverstone te beschrijven. Zo wist Max Verstappen niet alleen zijn 43e zege te pakken, het was ook nog eens zijn zesde overwinning op rij. Daarnaast heeft Red Bull de reeks van McLaren geëvenaard, door elf winstpartijen op rij bij te schrijven. Het zijn allemaal indrukwekkende cijfers, toch gaan er ook geluiden op de dat de dominantie van het Oostenrijkse team niet goed voor de sport zou zijn. Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, gaat de teambaas van Red Bull daar op in.

Dominantie is van alle tijden

Hoewel de Formule 1 bekend staat om periodes van dominantie met bijvoorbeeld Michael Schumacher in de beginjaren 2000, Sebastian Vettel vanaf 2010, maar zeker ook Lewis Hamilton vanaf 2014, lijkt het anno 2023 toch minder geaccepteerd te worden. Op de vraag of Horner zich zorgen maakt over de kijkcijfers van de sport of dat sponsoren zich misschien terugtrekken, nu zijn team zo domineert, reageert hij: "Dat is niet mijn taak. Mijn taak is om te winnen."

Stabiel reglement

Het huidige reglement is erop gebouwd om de teams dichter bij elkaar te brengen en daarvan ziet Horner al de eerste effecten. "Het enige wat we altijd weten van deze sport is dat de dingen naar elkaar toekomen en dat gebeurt al." Vaak zijn de verschillen tussen de teams het kleinst, in het laatste jaar van een lopend reglement. Volgens Horner is stabiliteit dan ook het sleutelwoord: "Door het reglement stabiel te houden, breng je de teams dichter bij elkaar. Je ziet dat dit al aan de gang is. Je krijgt echt niet weer zeven jaar aan dominantie. De power units zijn ook allemaal redelijk hetzelfde. Het chassis evolueert tegenwoordig sneller dan dat de motoren doen."

Omslagpunt

Het Oostenrijkse team heeft als kampioen van 2022, maar ook vanwege het schenden van de budgetcap in 2021, de minste ontwikkelingstijd. Horner heeft al meerdere keren aangegeven dat zijn team aan het begin van 2023 vooral een buffer probeerde op te bouwen, voor het moment dat de andere teams gaan aanhaken. Dat moment ligt volgens hem dan ook om de hoek: "En als je de start van het jaar erbij pakt tot nu, dan kun je zien dat de dingen allang aan het veranderen zijn."