Zondag 9 juli 2023 10:18 - Laatste update: 10:25

Alexander Albon heeft zich op de achtste positie gekwalificeerd voor de Britse Grand Prix. Hij maakte het hele weekend op Silverstone al een enorm goede indruk in zijn Williams. Helmut Marko heeft dat ook gezien en complimenteert de in Londen-geboren Thai. Zou de hoofdadviseur van Red Bull Racing er spijt van hebben dat het team hem na 2020 heeft laten gaan?

Albon werd derde in Vrije Training 1 op minder dan een halve seconde van Max Verstappen, wederom derde in Vrije Training 2 op minder dan een kwart seconde van Verstappen en zelfs tweede in Vrije Training 3 op minder dan twee tienden van een seconde van Charles Leclerc. Hij was dan ook stiekem een beetje teleurgesteld met de achtste plaats in de kwalificatie. Albon kwalificeerde zich in Australië al achtste, maar crashte helaas vroeg in de race. Na Canada was Silverstone de derde keer dit seizoen dat hij in Q3 terechtkwam.

Pérez na Gasly en Albon

Albon maakte in 2019 zijn debuut bij Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri, en halverwege het seizoen werd hij al gepromoveerd naar Red Bull, vanwege de teleurstellende resultaten van Pierre Gasly. In 2020 kwam Albon slechts tweemaal op het podium terecht en werd zevende in het kampioenschap met 105 punten, terwijl Verstappen twee Grands Prix won en derde werd in de eindstand met 214 punten. Red Bull besloot om Albon de rol als reservecoureur aan te bieden en Sergio Pérez de teamgenoot van Verstappen te laten worden vanaf 2021. De Mexicaan heeft sindsdien vijf races voor het Oostenrijkse team gewonnen en leek aan het begin van 2023 een ware titelkandidaat te zijn. Pérez heeft de laatste vijf weekenden echter niet Q3 gehaald en heeft zijn achterstand op Verstappen zien groeien naar 81 punten.

Contract tot en met 2025

"Ik vind dat Alex het geweldig doet," vertelde Marko tegenover ORF, geciteerd door Motorsport-Total. Bij de top drie-resultaten in de vrije trainingen hoort volgens hem wel context: "Ik ga ervanuit dat de motor op volle kracht draaide. Daar win je al drie à drie en een half tienden van een seconde mee. En misschien zat er niet zoveel benzine in als bijvoorbeeld bij ons of Mercedes. Maar de Williams is nu een snelle auto en in combinatie met Albon Q3-waardig. Helaas heeft hij tot en met het einde van 2025 een contract bij Williams."